Rafael Thyere exalta Mariano Soso após primeiras impressões: "vontade de estar no clube"

Nesta sexta-feira (29), o Sport vai para o terceiro dia de pré-temporada, no CT José de Andrade Médicis, em Paulista. Porém, apesar do pouco tempo de trabalho, o elenco rubro-negro tem se surpreendido de forma positiva com a forma de trabalhar do técnico argentino Mariano Soso. Em entrevista concedida à comunicação do clube, o zagueiro Rafael Thyere exaltou a energia e a intensidade do treinador.

"Algo que percebi muito é a vontade dele (Mariano) em estar aqui. É nítido na fala, na relação dele com a gente, aquela energia que ele traz. Deu para perceber no primeiro treino o quão intenso ele é no que faz", começou o capitão leonino.

"É um trabalho com muita intensidade, isso é muito bom. Percebi o quão aberto ele é, de se comunicar. Isso é importante, ainda mais em uma chegada em um novo país, em um novo clube com novos atletas. A primeira percepção que tive foi essa: a vontade dele estar no clube, a alegria e a vontade de trabalhar para fazer um ano muito bom", completou.

Entre o início da pré-temporada e o primeiro jogo do Sport em 2024, o elenco terá pouco mais de 15 dias para trabalhar. Por conta do curto período, inclusive, a tendência é que o Leão opte por um time alternativo no começo do Estadual, no intuito de dar ênfase na preparação do elenco para os principais compromissos do primeiro semestre.

Para Rafael Thyere, a pré-temporada é um momento crucial para o elenco "ganhar lastro" para os desafios ao longo do ano. "É onde conseguimos ter um ganho de força, de resistência. É onde temos mais tempo para trabalhar a parte técnica com a chegada da nova comissão, para nos passarem aquilo que pensam de futebol. Você consegue ganhar um lastro para a temporada inteira. São muitos jogos e dificilmente durante o ano teremos um período tão grande para conseguir fazer isso", salientou.

