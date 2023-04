A- A+

Campeonato Pernambucano Rafael Thyere e Jean participam de coletiva pré-final do Pernambucano entre Sport e Retrô O capitão rubro-negro busca seu segundo título no Leão; experiente volante pode conquistar primeira taça da Fênix

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) realizou uma entrevista coletiva pré-final do Campeonato Pernambuco com representantes dos dois finalistas, nesta sexta-feira (14), no salão nobre da FPF. O capitão Rafael Thyere e o auxiliar técnico Luís Flores, pelo Sport; o volante Jean e o diretor de futebol Gustavo Jordão, pelo Retrô.

Técnico do Leão, Enderson Moreira não pôde comparecer devido a uma consulta médica previamente marcada e por isso foi representado pelo auxiliar.

Presente na última conquista estadual do Sport, em 2019, Thyere tem a chance em 2023 de ser campeão como capitão e levantar a taça.

"É algo muito esepcial. Em 2019 pude ser campeão, sei o quanto isso representa para o clube, a festa que foi na Ilha do Retiro. Claro que isso fica guardado de lembrança. Espero repetir e devolver o que a torcida faz durante os jogos", disse o zagueiro.

O Retrô conta com jogadores experientes no elenco. O volante Jean, 36 anos, é quatro vezes campeão brasileiro na carreira e acumula passagens por Fluminense, São Paulo e Palmeiras. Ele comentou a expectativa para a final.

"Muito feliz de estar participando de mais uma decisão na minha carreira. Vai ser um jogo bem disputado, as duas melhores equipes que se mantiveram no topo. Não somente na classificação, mas também na maneira de jogar. Sempre muito agressivas e buscando o gol. Vai ser um jogo aberto, digno de uma grande final", afirmou Jean.

Sport e Retrô se enfrentam neste sábado, às 16h30, na Arena de Pernambuco, pelo primeiro jogo da decisão. A volta acontece no dia 22 deste mês, na Ilha do Retiro.



