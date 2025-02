Rafael Thyere passa por cirurgia para tratar de lesão na coluna lombar

A- A+

O Sport comunicou nesta sexta (14) que o zagueiro Rafael Thyere passou por um procedimento cirúrgico para o tratamento de uma lesão na coluna lombar. O jogador iniciará o processo de recuperação nos próximos dias, sob a supervisão dos departamentos médico e de fisioterapia do Leão, contando também com o suporte integral de todo o staff.

O prazo estimado para a recuperação de Thyere é de aproximadamente oito semanas. Sendo assim, o atleta não estará disponível para a reta final do Campeonato Pernambucano, mas estará à disposição para a Série A do Campeonato Brasileiro e nas Copa do Nordeste e do Brasil, caso o Leão avance nas competições.

Veja também