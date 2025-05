Em fase final de transição física, Rafael Thyere pode reforçar Sport contra Cruzeiro

A- A+

O Sport pode ganhar um reforço na lista de relacionados para o duelo com o Cruzeiro, marcado para este domingo (11), às 16h, na Ilha do Retiro, pela 8ª rodada da Série A: o zagueiro Rafael Thyere. Ele se encontra em fase final de transição física, conforme divulgado pelo clube no último boletim médico.

Em 2025, Thyere sequer entrou em campo com a camisa do Sport. No fim de janeiro, o defensor chegou a ficar no banco de reservas na partida contra o Central, pelo Pernambucano. Posteriormente, foi diagnosticado com uma lesão na coluna lombar e passou por procedimento cirúrgico em fevereiro.

Em meados de abril, o zagueiro deu início à transição física, às vésperas do jogo do Sport contra o Vasco, pela terceira rodada do Brasileiro. Agora, quase um mês depois, parece estar pronto para reforçar o time na sequência da competição.

Atualmente, a zaga titular do Sport é formada por João Silva e Chico. Antônio Carlos, Lucas Cunha e Renzo são outras opções para o setor.

Reforço no meio-campo

Além de Rafael Thyere, quem também deve voltar diante do Cruzeiro é o meio-campista Sérgio Oliveira. O português também se encontra em fase final de transição física, depois de tratar uma lesão muscular na posterior da coxa direita. O jogador foi ausência contra Fortaleza e Fluminense, respectivamente.

Desfalques

Por outro lado, o Sport não poderá contar com dois jogadores no compromisso deste final de semana. No meio, Lucas Lima recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Fluminense e terá que cumprir suspensão automática. Já no ataque, Gonçalo Paciência trata uma lesão no ilíaco do quadril direito e tem previsão de retorno apenas para o próximo mês.

