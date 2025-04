Rafael Thyere inicia transição física no Sport após se recuperar de cirurgia

A- A+

O Sport pode ter um reforço caseiro para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série A. Após passar por uma cirurgia para tratar uma hérnia de disco, em fevereiro, Rafael Thyere deu início ao processo de transisão física na última semana. A informação foi repassada pelo clube antes de a bola rolar contra o Vasco, no último sábado (12).

Em 2025, o zagueiro não chegou a entrar em campo com a camisa rubro-negra. Por conta das lesões recorrentes no ano passado, o camisa 15 fez trabalho específico de fortalecimento muscular em meio à pré-temporada.

No fim de janeiro, Thyere chegou a ser relacionado para o duelo com o Central, em Caruaru, pelo Campeonato Pernambucano, mas não saiu do banco de reservas. Posteriormente, passou a ser ausência com dores na região lombar, até passar pelo procedimento cirúrgico em meados de fevereiro.

Apesar de estar na transição física, no entanto, não há prazo para Rafael Thyere entrar em campo, devido ao tempo de inatividade. A comissão técnica de Pepa tem adotado cautela nestas situações. O meia-atacante Rodrigo Atencio, por exemplo, voltou a ser relacionado após um mês e meio contra o Vasco, mas assitiu ao confronto do banco de São Januário.

Ainda sem Thyere, o Sport volta a entrar em campo nesta quarta-feira (16). Buscando a primeira vitória na Série A, o Leão recebe o RB Bragantino, às 19h, na Ilha do Retiro. A equipe pernambucana ocupa a lanterna da competição, com um ponto.

