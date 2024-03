A- A+

Futebol Rafael Vaz elogia Giva e cita "fator desafiador" de enfrentar artilheiro do Pernambucano Atacante do Retrô balançou as redes seis vezes na competição, sendo um delas justamente perante o Timbu, na primeira fase

Artilheiro do Campeonato Pernambucano, com seis gols, o atacante Giva, do Retrô, terá atenção especial do Náutico na partida deste domingo (10), nos Aflitos, pelo jogo de ida da semifinal. O ex-alvirrubro, com passagem em 2017, e agora goleador da Fênix é um ‘fator desafiador” que o Timbu terá de superar, segundo o zagueiro Rafael Vaz.

“Giva é um excelente atacante, vive um grande momento e para mim isso é ainda mais desafiador. Muito bom quando você pode mostrar o seu valor também. São nesses jogos que você precisa tomar cuidado, mas se fizer uma grande partida sabe que será mais valorizado”, afirmou o defensor. Um dos gols de Giva foi justamente no encontro entre os clubes, na primeira fase, vencido pelo Retrô por 1x0, na Arena de Pernambuco.

Vindo de uma derrota para o River-PI, nos Aflitos, pela Copa do Nordeste, Vaz chamou de “pressão normal” o fato de o Timbu entrar precisando ao menos abrir vantagem na fase que antecede à decisão. O duelo da volta será dia 17, na Arena de Pernambuco.

“É um jogo de pressão normal de semifinal. O torcedor vem magoado há anos e, enquanto o clube não ganhar um título, a torcida do Náutico ficará assim. É um direito deles. Espero que, no domingo, eles lotem nossa casa porque precisamos deles”, ressaltou.

Veja também

Vôlei Recife Vôlei perde para o Mackenzie, mas se mantém na segunda colocação da Superliga