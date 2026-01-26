A- A+

Esportes Olímpicos Rafaela Silva anuncia 'volta para casa' e vai defender o Instituto Reação no ciclo para LA 2028 Judoca, campeã olímpica no Rio-2016 e bronze em Paris-2024, celebra a oportunidade de retornar ao lugar onde iniciou no esporte

Rafaela Silva está voltando para casa. Após cinco anos competindo pelo Flamengo, a judoca, campeã olímpica e bicampeã mundial, anunciou nesta segunda-feira (26), que vai voltar a vestir o quimono do Instituto Reação, equipe que defendeu por quase 20 anos.

A mudança é motivada por questões afetivas, uma 'decisão tomada com o coração', e marca seu retorno para um projeto que vai muito além da preparação no ciclo olímpico para os Jogos Los Angeles-2028.

"Foi uma decisão tomada com o coração. Estou feliz em voltar a lutar pelo Reação, lugar onde me apaixonei pelo judô, onde me formei como atleta e aprendi os valores que me acompanham até hoje dentro e fora dos tatames. Mas nada disso seria possível sem o apoio que recebi do Flamengo. Quero agradecer a todos por abrirem as portas do clube para mim em um momento difícil da minha vida. Foi essa oportunidade que me permitiu seguir fazendo o que mais amo na vida, que é lutar judô. Serei eternamente grata" afirmou Rafaela, 15ª colocada no ranking da Federação Internacional de Judô (FIJ) na categoria até 63 kgs.

"Esse ano vamos inaugurar a nova sede na Rocinha e a volta da Rafaela tem um simbolismo enorme. E mais ainda pelo fato da treinadora principal no feminino ser nossa primeira campeã pan-americana, Raquel, irmã da Rafa. Junto com nosso time técnico é ela que vai liderar essa jornada rumo a uma terceira medalha olímpica" disse Flávio Canto, fundador do Instituto.

Rafaela chegou ao Flamengo em 2021 e, pelo clube da Gávea, colecionou títulos e medalhas, com destaque para o ouro no Pan de 2023 - quando se tornou a primeira judoca brasileira a conquistar ouro em Jogos Pan-Americanos, Mundiais e Olimpíadas -, o bicampeonato mundial (Tashkent 2022) e o bronze olímpico por equipes em Paris-2024, vencendo a luta que deu a vitória à equipe brasileira sobre a Itália. Feitos alcançados enquanto atleta rubro-negra.

"Sem o apoio, sem a estrutura que me proporcionaram e, principalmente, sem o carinho, o respeito e a confiança de todos no Flamengo, eu não teria conquistado todos esses títulos. Foram anos muito felizes que nunca vou me esquecer", frisou.

Rafa Silva vestindo o kimono do Instituto Reação - Foto: Cadu Paiva

E, se o capítulo em preto e vermelho tem um ponto final, novas páginas serão escritas no retorno ao Reação, onde Rafaela vai dividir tatame com a irmã Raquel, agora técnica da equipe. A campeã olímpica, que chegou ao Instituto Reação aos 8 anos e é considerada uma das maiores judocas do mundo, fala em lembranças e está cheia de planos.

"Essa volta é muito emocional, muito especial, é uma volta às minhas raízes, uma volta pra casa, ao lugar onde tudo começou, e muitas lembranças vem à cabeça nesse momento. Lembro de quando cheguei, dos sonhos que tinha, dos conselhos do Sensei Geraldo... Além da preparação para Los Angeles, quero devolver um pouco de tudo que o Reação fez por mim, ajudar novos atletas, inspirar as novas gerações", comentou.

Mentor de Rafaela, o Sensei Geraldo Bernardes também comemorou o retorno da 'filha'.

"Enxerguei o olhar de tigre da Rafaela quando ela tinha apenas 8 anos. E ela sempre carregou dentro de si o DNA do Reação. Rafaela não foi feita, ela nasceu pronta e se criou como uma filha amada dentro do Reação. Agora é o momento dessa filha voltar para casa".

Rafaela está na Europa onde vai participar de um Treinamento de Campo com a Seleção Brasileira até o dia 4, em Colônia (Alemanha) e, na sequência, volta à Arena Bercy, palco do bronze olímpico por equipes, para a disputa do Grand Slam de Paris (7 e 8 de fevereiro). Em seu retorno ao Brasil, será apresentada oficialmente no núcleo Rocinha do Instituto Reação.

