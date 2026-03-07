Rafaela Silva é ouro, e Daniel Cargin, bronze, no Grand Prix de Judô da Áustria
Mais cinco brasileiros competem no domingo
O segundo dia do Grand Prix de Judô da Áustria foi de medalhas, no plural, para o Brasil. Rafaela Silva (categoria até 63 quilos) derrotou Laura Fazliu, de Kosovo, e faturou o ouro, sua segunda medalha dourada no ano.
Já Daniel Cargnin (até 73 quilos) levou a melhor sobre o compatriota Guilherme de Oliveira e ficou com o bronze.
Ao todo, com as duas medalhas deste sábado, chega a quatro o número de pódios de brasileiros no torneio. No primeiro dia de competição, as conquistas foram de Ronald Lima (prata, até 66 quilos) e Gabriela Conceição (bronze, até 52 quilos).
Depois de ganhar o ouro no Grand Slam de Paris, há um mês, Rafaela Silva voltou ao lugar mais alto do pódio. Desta vez, depois de derrotar a italiana Raffaella Ciano (oitavas de final), a búlgara Yoana Manova (quartas) e a espanhola Laura Vázquez Fernández (semi), a disputa na final foi contra a judoca kosovar.
Inicialmente, as duas foram punidas por falta de combatividade. Rafaela, então, abriu a variação de entradas e, a pouco mais de um minuto para o fim, conseguiu um yuko e segurou o placar até garantir o ouro.
— Estou muito feliz com meu desempenho. Sigo confiando no meu processo, no meu trabalho e na minha evolução. Estou muito feliz em me firmar no top 10 (a judoca brasileira pode figurar até no top 5), porque é muito importante cada passo para se aproximar da vaga olímpica — comemorou Rafaela Silva.
Já Cargnin fez sua estreia em competições no ano. Ele passou pelo austríaco Alexander Kaserer (oitavas), pelo japonês Ryusei Arakawa e por Kyprianos Andreou, do Chipre, nas quartas.
Na semi, acabou caindo para o britânico Ethan Nairne, que, na sequência, acabou levando a medalha de ouro. O brasileiro disputou o bronze com Guilherme de Oliveira e, com um waza-ari, conquistou o bronze.
— Estou muito feliz por estar sempre avançando, sempre aprendendo. Com medalha ou não, eu sempre aprendo alguma coisa na competição. Acho que é um processo importante rumo a Los Angeles — avaliou Cargnin.
Neste domingo, o Brasil terá mais cinco judocas em ação: Beatriz Freitas, Giovanna Santos, Rafael Macedo, Marcelo Gomes e Giovani Ferreira.