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COPA DO MUNDO Rafinha, dirigente do São Paulo, vai comentar a Copa do Mundo na Globo As participações do ex-lateral-direito nas transmissões serão nos estúdios do grupo no Brasil, portanto não haverá necessidade de ele viajar aos Estados Unidos

Rafinha, gerente esportivo do São Paulo, vai trabalhar como comentarista dos canais Globo durante a Copa do Mundo, conforme informado inicialmente pelo jornalista Arnaldo Ribeiro e confirmado pelo Estadão. As participações do ex-lateral-direito nas transmissões serão nos estúdios do grupo no Brasil, portanto não haverá necessidade de ele viajar aos Estados Unidos.



Quando aceitou assumir o cargo no clube, Rafinha estava atuando como comentarista na Globo. No início de janeiro, inclusive, assinou a renovação com a emissora carioca, mas recebeu a proposta do São Paulo no final do mesmo mês.





O ex-jogador optou por trabalhar nos bastidores do CT da Barra Funda para ser uma ponte entre a diretoria e os jogadores, função antes desempenhada por Muricy Ramalho, que entregou o cargo após o impeachment do presidente Julio Casares.



Como dirigente, o campeão da Copa do Brasil de 2023 vem sendo o braço direito do executivo de futebol Rui Costa, muito criticado pela forma que vem conduzindo o departamento pelo qual é responsável. A dupla esteve nos holofotes quando foi decidido demitir o técnico Hernán Crespo, por causa de discordâncias internas, para contratar Roger Machado, demitido no dia 13 de maio e sucedido por Dorival Júnior.

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