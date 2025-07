Lateral-direito Rafinha oficializa aposentadoria do futebol

A- A+

Rafinha se aposentou do futebol. O agora ex-lateral-direito, de 39 anos, oficializou a sua aposentadoria dos gramados nesta segunda-feira (21), após uma longa e vitoriosa carreira.

Revelado pelo Coritiba, Rafinha atuou em grandes equipes do futebol brasileiro e internacional, tendo uma passagem marcante pelo futebol alemão, onde foi ídolo com as camisas do Schalke 04 e Bayern de Munique.

No futebol nacional, além da equipe paranaense, jogou por Flamengo, Grêmio e São Paulo, onde também se destacou.

Pelo Brasil, atuou nas seleções de base e representou o País nas olimpíadas de Pequim, em 2008. Pela seleção principal, esteve em campo em quatro oportunidades.

Em dezembro de 2024, acertou a volta ao Coritiba, sendo esse o seu último clube. Rafinha atuou em dez partidas num período em três meses, antes de acertar a sua rescisão de contrato.

