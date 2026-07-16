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FUTEBOL

Rafinha é promovido a executivo de futebol no São Paulo: "Me sinto muito preparado"

O ex-lateral vai substituir Rui Costa, demitido há pouco menos de um mês

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Por um pedido de Rui Costa, Rafinha foi contratado como gerente esportivoPor um pedido de Rui Costa, Rafinha foi contratado como gerente esportivo - Foto: Rubens Chiri / SPFC

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O São Paulo encontrou uma solução caseira para substituir o executivo de futebol Rui Costa, demitido há pouco menos de um mês. O ex-lateral Rafinha, então gerente de futebol, foi confirmado na função e agora será o responsável não apenas por gerir o elenco e ser intermediário entre direção e jogadores, mas também pelas contratações e renovações de contrato.

"Rafinha é o novo executivo de futebol do São Paulo. O ex-jogador de 40 anos deixa o cargo de gerente esportivo e passa a liderar o departamento de forma definitiva - ele já vem exercendo a função desde a saída de Rui Costa, há pouco menos de um mês", informou o clube.

Rui Costa vinha desgastado com a torcida e também diante de alguns conselheiros e acabou demitido no dia 20 de junho. Depois de vasculhar o mercado, o clube optou por efetivar Rafinha, de quem o presidente Harry Massis Junior não esconde admiração.

"Tenho visto o trabalho diário do Rafinha desde que assumiu essa nova responsabilidade. Ele foi um grande atleta e líder, e como gerente esportivo agregou muito. Agora, nessa nova função, vem realizando um grande trabalho à frente do futebol do São Paulo, não só pela experiência que obteve ao longo da carreira, mas por todo o seu relacionamento no mundo do futebol", destacou o dirigente.

A chegada de novos defensores após o empréstimo de Allan Franco deve ser a primeira tarefa de Rafinha no cargo. Depois, terá de acalmar o artilheiro Calleri, um pouco irritado com a proposta de renovação do contrato que termina nem dezembro. O argentino pediu uma boa compensação financeira para permanecer. O ex-jogador garante estar pronto para os novos e desafiantes compromissos.

"Encaro essa nova função como mais um desafio e me sinto muito preparado. A experiência que tenho aqui dentro do São Paulo, tanto como atleta quanto neste período como gerente esportivo, e tudo o que vivi em mais de 20 anos de futebol me dão muita confiança para liderar o projeto esportivo do clube", disse.

"Além disso, tenho buscado me aprimorar com cursos de gestão. Temos uma equipe muito qualificada dentro e fora do campo, uma grande estrutura e muita confiança para o que vem pela frente. Nossa tarefa será, sempre, colocar o São Paulo no ponto mais alto junto com os nossos torcedores, que são os mais importantes desse clube gigante", completou Rafinha.

O São Paulo revelou que o novo executivo está estudando gestão esportiva na DFB Akademie (Federação Alemã de Futebol) e realiza também o curso de gestão de clubes da Fifa. "Rafinha contará com o suporte jurídico de Felipe Carvalho, advogado do clube desde 2020, que passa ao cargo de gerente jurídico esportivo."

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