Jogos Pan-Americanos Brasil sobe ao pódio: Raicca Ventura leva a prata no skate park feminino Brasileira recebeu 82.54 de nota e terminou na segunda colocação, assegurando um lugar no pódio

Mais uma medalha para o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023. Raicca Ventura conquistou a prata no skate park feminino, neste domingo (22). Após cair nas duas primeiras rodadas, a brasileira fez uma terceira volta de recuperação e recebeu 82.54 de nota, ficando em segundo lugar. O ouro foi da canadense Fay Ebert, com 84.66.

No último sábado (21), o Brasil também comemorou uma medalha no skate. Rayssa Leal e Pamela Leite ficaram com o ouro e prata, respectivamente, no skate street feminino. O pódio foi completado pela norte-americana Page Heyn.



Avanços no vôlei e no beisebol

No beisebol, o Brasil venceu a Colômbia de virada, por 8x6, e praticamente se classificou à próxima fase, aumentando as chances de medalha. Já no vôlei feminino, as brasileiras derrotaram as argentinas por 3 sets a 0 (parciais de 25/13, 25/20 e 25/18).

