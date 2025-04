A- A+

FUTEBOL Ramón Díaz se despede do Corinthians e diz ter deixado coração no clube: "Obrigado por tudo" O treinador argentino foi demitido após a derrota por 2 a 0 para o Fluminense

Ramón Díaz e sua comissão técnica se despediram oficialmente do elenco do Corinthians nesta sexta-feira, no CT Joaquim Grava. O treinador argentino foi demitido após a derrota por 2 a 0 para o Fluminense, na Neo Química Arena, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. A decisão foi comunicada pelo clube no início da semana e marcou o fim de uma passagem de oito meses.

Ao lado do filho e auxiliar técnico Emiliano Díaz, Ramón reuniu o grupo de jogadores, cumprimentou cada um individualmente e fez um discurso emocionado. "Primeiro, quero agradecer ao clube e ao Fabinho por nos dar a possibilidade de participar desse clube. Para nós, foi um grande trabalho. Muito obrigado por tudo e nos vemos", afirmou o treinador, que encerra sua passagem com 59 jogos, 30 vitórias, 16 empates e 13 derrotas - aproveitamento de 59,8%.

Mais do que números, a comissão técnica fez questão de ressaltar o laço afetivo que construíram com o clube e o ambiente do Corinthians. Emiliano, em especial, deixou palavras marcantes em sua despedida.

"Foram cerca de oito meses de aprendizado, com erros e virtudes, mas sempre tentamos deixar um coração aqui, que é o que Fabinho nos pedia para fazer em todos os momentos", disse. E completou: "Foi o privilégio de administrar o maior hotel do Brasil, então estou muito feliz. Obrigados e perdoadores, fiéis, se em algum momento falhamos, sempre foi com o coração. Fiéis, estamos juntos e unidos por você, você é um redemoinho mágico. Obrigado!"

Além de Ramón e Emiliano, os auxiliares argentinos Bruno Urribarri e Osmar Ferreyra, e o brasileiro e preparador físico, Diego Pereira, também deixaram o clube.

Com apenas quatro pontos em quatro rodadas, o Corinthians volta a campo neste sábado, às 16h, na Neo Química Arena, contra o Sport. O clube ainda não anunciou oficialmente o novo treinador, mas Dorival Júnior é o mais cotado para assumir o posto.





