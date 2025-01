Ramón Díaz se pronuncia sobre acidente envolvendo Rodrigo Garro: 'Fé na justiça argentina'

A- A+

O técnico do Corinthians, Ramón Díaz, se manifestou sobre o acidente envolvendo o meia Rodrigo Garro na Argentina. O episódio aconteceu na madrugada do último sábado, em General Pico, na província de La Pampa.

O acidente resultou em uma vítima fatal. Nicolás Chiaraviglio, de 30 anos, que dirigia uma motocicleta, faleceu. Rodrigo Garro aguardará o julgamento em liberdade. O atleta se reapresentou ao Corinthians na manhã desta terça-feira (7).

"Com certeza é uma situação muito difícil, mas será solucionada. Muita fé na justiça argentina", disse Ramón Díaz em contato com a imprensa no desembarque no Brasil, na segunda.

Garro foi indiciado por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. Foi constatada presença de álcool no sangue do atleta no momento do acidente. Porém, a quantidade pequena não agravou o caso.

O atleta argentino também desembarcou no Brasil na última segunda-feira. Rodrigo Garro não falou com a imprensa. O jogador deixou o Aeroporto Internacional de Guarulhos por uma saída alternativa.

