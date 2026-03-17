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Sport Ramon Menezes assume responsabilidade por eliminação do Sport: "Maior parcela é minha" Acionado no segundo tempo, defensor falhou no segundo gol do Athletic-MG, marcado por Ronaldo Tavares

O zagueiro Ramon Menezes, do Sport, assumiu a responsabilidade pela eliminação da equipe na Copa do Brasil, na noite desta terça-feira (17), para o Athletic-MG, na Ilha do Retiro. Na saída de campo, o defensor pediu a palavra à transmissão da partida para pedir desculpas ao torcedor e afirmar que vai trabalhar para dar a volta por cima.

"O que eu vou falar aqui não vai acalmar o torcedor, que está triste no momento. Quando acertei, fui aplaudido. Quando errei, estou aqui para assumir a responsabilidade. O Sport está fora da Copa do Brasil e eu assumo a responsabilidade. Quando decidi ficar no Sport, escolhi ficar, principalmente, pela torcida", iniciou à Amazon Prime.

"A responsabilidade é de todo mundo, mas a maior parcela é minha. Assumo isso. Tenha certeza que vou trabalhar para não cometer mais erros, para reverter esta situação junto aos meus companheiros, junto à comissão técnica e junto à diretoria, porque sábado começa o campeonato mais importante", prosseguiu o jogador.

Acionado aos dez minutos do segundo tempo na vaga de Marcelo Benevenuto, Ramon falhou no segundo gol do Athletic, que jogou um balde de água fria em qualquer reação do Sport, que acabara de empatar o duelo minutos antes, com Iury Castilho. Depois de bola longa lançada pela zaga adversária, o zagueiro tomou um drible de corpo de Ronaldo Tavares ainda no meio de campo e não conseguiu impedir o atacante de avançar em direção a Thiago Couto e balançar as redes, aos 21 minutos.

Logo após a jogada, Ramon passou a lidar com as vaias do torcedor rubro-negro na Ilha do Retiro e foi um dos jogadores mais cobrados pela torcida ao término do revés por 3x1.

Com a eliminação na Copa do Brasil, o Sport volta as atenções para a Série B do Brasileiro e também para a disputa da Copa do Nordeste. No sábado (21), o Leão estreia na Segundona contra o Cuiabá, na Arena Pantanal. Já na próxima terça (24), recebe o Jacuipense, na Ilha do Retiro, pelo Nordestão.

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