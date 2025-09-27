A- A+

Sport Ramon Menezes lamenta outra derrota do Sport, mas ressalta: "Tem muito campeonato pela frente" Rubro-negro perdeu para o Fortaleza fora de casa e isolou ainda mais na lanterna da competição

O Sport acumulou a sua 13ª derrota na Série A do Campeonato Brasileiro, neste sábado (27). Contra o Fortaleza, no Castelão, o Rubro-negro foi derrotado por 1 a 0 e se afundou ainda mais na lanterna da competição.

Faltando 15 rodadas para o fim da competição, o Leão está agora a sete pontos do próprio Fortaleza, vice-lanterna, e a 11 do Atlético-MG, primeiro time fora da zona de rebaixamento, que ainda joga esta noite contra o Mirassol e pode aumentar a diferença.

Em entrevista pós-jogo no canal Premiere, o zagueiro Ramon Menezes reconheceu que a situação do Sport na luta contra o rebaixamento está complicada. O jogador, no entanto, ressaltou que há “muito campeonato pela frente”.

“Agora é um momento em que a gente não pode estar falando muito. É trabalhar e levantar a cabeça. A gente sabe que a nossa situação está difícil, mas tem muito campeonato pela frente ainda. Temos que acreditar, porque a gente sabe que só dentro de campo podemos resolver isso. Foi um confronto direto que a gente perdeu, mas agora é levantar a cabeça que quarta-feira a gente tem outro grande jogo”, disse Ramon.

O grande jogo que Ramon se refere é diante do Fluminense, atual 8º colocado do campeonato. As equipes se enfrentam na Ilha do Retiro, às 19h, pela 26ª rodada da competição.



