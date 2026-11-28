Ramón Sosa é aposta do técnico do Palmeiras para final da Libertadores contra o Estudiantes
Com uma breve passagem pelo Gimnasia y Esgrima de La Plata, rival histórico do Estudiantes, 'El Rayo' Sosa, de 27 anos, chegou ao Verdão em meados de 2025
O atacante paraguaio Ramón Sosa será a principal novidade na escalação do Palmeiras para enfrentar, neste sábado (28), o Estudiantes de La Plata na final da Copa Libertadores de 2026, em Montevidéu.
A aposta do técnico português Abel Ferreira, para atuar ao lado do colombiano Jhon Arias e do argentino José Manuel 'Flaco' López, visa dar mais dinâmica e profundidade ofensiva à equipe, diante de um Estudiantes que deve se postar com uma linha de cinco defensores.
Com uma breve passagem pelo Gimnasia y Esgrima de La Plata, rival histórico do Estudiantes, 'El Rayo' Sosa, de 27 anos, chegou ao Verdão em meados de 2025, vindo do Nottingham Forest, da Inglaterra.
No Estudiantes, o técnico uruguaio Alexander 'Cacique' Medina optou por Gastón Benedetti para suprir a ausência de Baltasar Rodríguez, expulso contra o Flamengo no jogo de volta das semifinais, no Maracanã.
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Foi na capital uruguaia que o Palmeiras conquistou a Libertadores de 2021, diante do Flamengo, a terceira taça de sua galeria.
O Estudiantes, por sua vez, comemorou no estádio Centenario a primeira de suas quatro conquistas continentais, ao derrotar justamente o Verdão no jogo de desempate que definiu a final de 1968.
Escalações:
Palmeiras: Carlos Miguel - Gustavo Gómez, Murilo, Alexander Barboza - Agustín Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Joaquín Piquerez - Jhon Arias, José López e Ramón Sosa. Técnico: Abel Ferreira.
Estudiantes: Fernando Muslera - Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Marcos Rojo, Gastón Benedetti - Tiago Palacios, Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos - Guido Carrillo. Técnico: Alexander Medina.
Árbitro: Fernando Valenzuela (VEN).