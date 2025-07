A- A+

Futebol "Cobrança é válida, mas até certo ponto", diz Ramon sobre pressão da torcida no Sport Zagueiro elogiou participação dos rubro-negros no duelo diante do Botafogo, na Ilha do Retiro, mas confessou que cenas da invasão no CT não deixaram boa impressão

O zagueiro Ramon, novo contratado do Sport que, antes mesmo de ser apresentado oficialmente pelo clube, já estreou pelo time, na derrota por 1x0 para o Botafogo, na Ilha do Retiro, pela Série A do Campeonato Brasileiro, desembarcou no Recife encarando um ambiente de pressão. Antes de chegar ao Leão, ele presenciou os companheiros de time sendo cobrados por um grupo de torcedores que invadiu o Centro de Treinamento do Leão. Cena que não deixou boa impressão.

“Olha, eu deixo bem claro que eu acho a cobrança da torcida válida, mas não até certo ponto, sabe? Eu acho que enquanto eles estão cobrando a gente com palavras, querendo a melhora do clube, eu acho válido, mas quando chega em agressões, a gente não suporta”, iniciou.

“Aquela cobrança foi forte. Alguns jogadores ficaram assustados, mas isso não tirou o nosso foco. Precisamos do torcedor do nosso lado, mas não como foi na quarta-feira passada. Só a gente dentro de campo pode melhorar a situação. Foi conversado (pelo grupo) para deixar o episódio de lado e focar nos treinamentos para reverter isso”, completou.

O defensor também contou que estrear antes mesmo de ser apresentado não é bem um cenário novo na carreira. “Já aconteceu comigo e, por coincidência, foi com Daniel Paulista, lá no CRB. Cheguei, não deu tempo de apresentar e já fui jogar. Para mim, isso é natural. Já conhecia três atletas aqui de ter jogado em outros clubes. Pela recepção, seria natural jogar tranquilamente, com confiança”, frisou.

Ramon apontou que o elenco do Sport segue confiante em escapar do rebaixamento à Série B. O time está na última posição do Brasileirão, com três pontos. Na próxima rodada, os pernambucanos encaram o Vitória, quarta-feira (23), no Barradão, pela 16ª rodada.

“Quando eu vim para cá, eu já sabia que ia ser difícil, mas eu sei que é possível. Encontrei um time com todos acreditando, isso é muito bom. Ver a torcida, após tudo que aconteceu na semana, apoiando a gente, nos deixa ainda mais confiante. Será um desafio grande, mas todos estão empenhados e focados para tirar o Sport dessa situação”, declarou.

