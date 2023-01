Ranielle analisa possível retorno de Renatinho ao Santa Cruz

A- A+

Com cinco títulos do Campeonato Pernambucano, uma taça da Copa do Nordeste e outra da Série C com a camisa do Santa Cruz, Renatinho está na lista de atletas mais vitoriosos do clube. Um passado que fez o Tricolor abrir as portas para o jogador, que treina com a equipe desde a pré-temporada. O técnico Ranielle Ribeiro deixou claro que a direção não descarta dar uma oportunidade para o meia se juntar ao elenco de 2023. Para isso, porém, será preciso que ele tenha mais do que um currículo passado de glórias.



“As pessoas confundem a situação de Renatinho com o passado. Ele viveu no mesmo momento de Dênis Marques, Caça-Rato, mas não tem a mesma idade desses caras. Ele tem 31 anos. Estamos fazendo o resgate do jogador. Quanto o Santa Cruz está gastando com isso? Nada. Estamos tentando recuperar um atleta que deu resultado, tem identificação, que ama a camisa, tem reconhecimento do torcedor e é técnico. Está longe (fisicamente)? Está, mas só o tempo dirá se o resgate será positivo para ele e para o Santa”, afirmou.





“Abrimos a porta para Renatinho com todo o carinho que o torcedor tem por ele. Eu me coloco no lugar do jogador e do torcedor. Nós estendemos a mão para Renato. Ele precisava dessa ajuda. Se não conseguir chegar ao patamar que o futebol exige hoje? (Ao menos) Tentamos. Se conseguir, fará parte do processo, como fez em outras conquistas”, completou.



Com 199 jogos com a camisa do Santa Cruz, Renatinho, formado na base coral, não joga há quase três anos, desde que deixou o Birkirkara, de Malta.

Veja também

Tênis Dupla de Stefani vai à semi e Bia Haddad às quartas no WTA de Adelaide