Ranielle cita intranquilidade no Santa, mas nega medo de perder cargo

Um cenário de preocupação, logo no início de uma temporada, pode ser construído em um clube mesmo que ele não tenha uma derrota sequer. Os empates, ainda que garantam a invencibilidade do Santa Cruz no Campeonato Pernambucano, são insuficientes para trazer conforto. Principalmente quando são cinco em seis jogos. De ponto em ponto, o Tricolor não está "enchendo o papo".



Na sétima posição, com oito pontos, a equipe não somente está fora da zona de classificação ao mata-mata estadual como também hoje estaria sem a vaga na Série D em 2024 - dependendo de um acesso à Série C no final do ano para não ficar fora das disputas do Brasileiro. Intranquilidade no Arruda que, mesmo incomodando, não faz o técnico Ranielle Ribeiro ter medo de uma possível demissão.



"Não posso me sentir tranquilo com os resultados que tenho. Quando falo da intranquilidade, não é por medo de perder o cargo. É a intranquilidade de buscar o resultado positivo. Se a direção tiver a escolha da troca, é uma decisão dela. Cabe organizar nossa manutenção ou não. Mas eles são sabedores do trabalho que é feito internamente", afirmou o técnico.



Na visão do treinador, o Santa tem, rodada após rodada, desperdiçado chances de ocupar uma situação mais confortável na tabela do Pernambucano. "Precisamos passar por cima das adversidades. A classificação diz: 'vamos Santa, vamos que dá para você ir', mas as oportunidades estão passando e não estamos conseguindo vencer", desabafou.





A preocupação de Ranielle tem fundamento. Se o Santa Cruz ficar na primeira fase do Estadual abaixo de ao menos duas equipes que estão em divisão igual ou inferior no cenário nacional, não terá vaga garantida na quarta divisão do ano que vem - a não ser em caso de subida de divisão. Hoje, a Cobra Coral está atrás de Retrô, Salgueiro, Central e Porto. Náutico (Série C) e Sport (Série B) não entram na conta.



"A cobrança que a torcida faz incomoda não só a mim como também a todos os jogadores e diretoria. Fizemos seis jogos no Pernambucano e tivemos apenas uma vitória. A camisa pede mais do que isso", declarou.



Novidade



O próximo jogo do Santa Cruz é sábado (4), contra o Salgueiro, no Cornélio de Barros. Para o confronto, Ranielle informou que pode acionar o meia Felipe Gedoz entre os titulares.

