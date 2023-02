Ranielle cita retomada de confiança e elogia diretoria após promessa de salários pagos

A- A+

Mais do que a primeira vitória na Copa do Nordeste, ao derrotar o Atlético/BA por 2x1, no Arruda, pela Copa do Nordeste, o técnico Ranielle Ribeiro comemorou a diminuição da pressão no Santa Cruz. Não somente por conta do triunfo que deu uma pausa no excesso de empates que o Tricolor vinha acumulando na temporada, como também pelo fato de a diretoria se comprometer a quitar os vencimentos dos funcionários e atletas.



“As coisas no Santa Cruz são difíceis. É um clube de pressão enorme. Nossa torcida, com toda razão, sente muito o processo que vivemos. Mas os jogadores, funcionários, comissão técnica, todos não sossegam um dia sequer de trabalho. Aqui não tem falta de comprometimento. Quero ressaltar também o trabalho da diretoria e do presidente (Antônio Luiz Neto). Amanhã, os salários de todos serão pagos. Estão tendo um cuidado, um carinho como antes não se tinha”, afirmou.





Mesmo com a vitória, Ranielle não escondeu que o resultado esteve ameaçado por conta dos diversos erros ofensivos que impediram um placar mais largo. O treinador explicou o que faltou aos atacantes em alguns lances.



“Confiança. A pressão que estava sendo exercida gera intranquilidade. Alguns chegam com condição de fazer a partida mais tranquila, mas está faltando confiança. Ela vem com as vitórias e cabe a nós não deixar esse caminho sair do nosso destino”, declarou.



“Os empates criaram uma incerteza e falta de confiança no torcedor. Isso gerou uma insatisfação interna no clube, dos jogadores, comissão técnica e diretoria. Tivemos empates contra adversários que tínhamos condição e obrigação de ganhar. Tirando o caso do Vitória, os demais tivemos mais próximos da vitória do que da derrota”, completou.



Com o resultado, o Santa é o terceiro do Grupo B, com cinco pontos. O próximo compromisso pelo Nordestão é dia 22 de fevereiro, contra o CRB, no Rei Pelé.

