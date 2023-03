Ranielle critica erros individuais e diz que faltou competência ao Santa

A- A+

Bola dominada com Michael. O goleiro inicia a jogada para Anderson Ceará, que de forma displicente toca em situação difícil para João Erick. O volante se complica, é desarmado e, na sequência do lance, o Ferroviário consegue um escanteio. Na cobrança, a bola sobra para Ciel, de cabeça, empatar o confronto. O gol de empate do Ferroviário que, minutos depois, conseguiu a virada com Erick Pulga, fazendo 2x1 para os cearenses no Presidente Vargas, pela Copa do Nordeste. Erros individuais que tiraram o triunfo do Santa Cruz e que não foram esquecidos pelo técnico coral, Ranielle Ribeiro.



“Não tivemos competência para definir o jogo. Criamos várias oportunidades e, por erros individuais, demos o resultado ao Ferroviário. Uma coisa é tomar gols pela imposição do adversário. Outra é tomar como tomamos, principalmente o primeiro, da forma como foi cedido o escanteio. Isso não condiz com o nosso trabalho, com o que almejamos para a temporada. Temos que pedir desculpas ao torcedor”, criticou o treinador.



Na visão do técnico, o Santa Cruz tinha o jogo controlado quando estava com 1x0 no placar, mas pecou pela desatenção defensiva e intranquilidade no ataque, desperdiçando diversas chances que poderiam ter mudado a história do jogo.





“Os erros, se vocês enxergarem bem como surgiram, foram depois de um ataque do Ferroviário em que roubamos a bola, com condição de realizar o contra-ataque. Não foi uma pressão, mas sim um erro individual”, lamentou. “Se a gente não tivesse criado, chegado, teríamos condições de ficarmos preocupados (ofensivamente). Não vejo que seja falta de treinamento (de finalização), mas sim falta de capricho para definir”, pontuou.

