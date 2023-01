Ranielle Ribeiro diz que Pipico pode ser titular na próxima partida contra o Petrolina

A- A+

A reestreia de Pipico com a camisa do Santa Cruz não foi do jeito que a torcida coral esperava. O atacante saiu do banco de reservas e não teve chances claras para balançar as redes no empate diante do Maguary, no último domingo. Assumindo pular etapas com o jogador de 37 anos, Ranielle Ribeiro disse que ele pode iniciar como titular na próxima partida.

"Pipico é um jogador de 37 anos, então já tem um lastro fisiológico estruturado. É um atleta que se cuida, chegou num nivel interessante para se jogar. Infelizmente vamos pular estágios com Pipico. A tendência era ir colocando devagar nos jogos e ele ir ritmando até chegar na condição ideal", iniciou.

"Eu não vou pedir para os meus preparadores de fisiologia condicionar Pipico. Ele precisa ser polido, e o que dá isso é o jogo. Na próxima partida tem a condição dele começar jogando. É um atleta decisivo, acostumado a pressão e que tem o carinho dos torcedores. As coisas vão acontecer com a chegada dele", completou.

O treinador Ranielle Ribeiro também disse que o setor ofensivo e de criação é o que mais preocupa no elenco.

"Setor que mais preoucupa é o ofensivo, de criação. Temos uma válvula de escape fantástica que é o Lucas Silva, mas que sentiu a sequência. É um cara que está fazendo o diferente. Precisamos contratar extremos. Depositar no Dayvid para resolver os problemas do Santa Cruz é crueldade, o torcedor tem que entender isso", afirmou.

A próxima partida do Santa Cruz é na próxima quarta-feira (01), fora de casa contra o Petrolina, pelo Campeonato Pernambucano.

