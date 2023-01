Ranielle diz que pode poupar Lucas Silva diante da Maguary

A- A+

Um dos destaques do Santa Cruz no início da temporada, o atacante Lucas Silva pode ser poupado pelo técnico Ranielle Ribeiro no jogo de domingo (29), contra a Maguary, no Arruda, pelo Campeonato Pernambucano. O atleta terminou o duelo passado, contra o Caruaru City, apresentando um desgaste físico. Segundo o treinador, algo já esperado por conta da maratona de partidas.



“A fisiologia explica que a partir do sexto jogo seguido, na sequência quarta-domingo, o atleta fica propício à lesão e mau rendimento. Feijão sentiu já e Lucas está sentindo um pequeno incômodo. Falei para ele que íamos construir o resultado para tirá-lo logo. Não parece algo grave, que vai tirá-lo do jogo de domingo. Arthur também teve uma queda técnica por conta da sequência de jogos. Cabe a gente ir pontuando, ver quando vamos dar um descanso. Se a dor persistir até sábado, aí teremos um cuidado de tirá-lo da partida de domingo para não perdê-lo por mais tempo. Hoje, ele é um cara de suma importância”, afirmou.



O técnico também projetou a necessidade de o Santa engatar a segunda vitória consecutiva no Estadual para se aproximar do pelotão de cima da tabela. “Contra os três times (Porto, Afogados e Náutico) que estão logo à nossa frente, temos uma partida a menos. Vamos fazer valer o mando de campo contra a Maguary, conquistar os nove pontos e entrar em definitivo na briga pelo campeonato”, apontou.





Essa não será a primeira vez que o Santa Cruz enfrentará a Maguary. Na pré-temporada, as equipes fizeram um amistoso, no Arruda, com o placar de 2x2. “Em algumas situações, os times nos surpreendem. O Caruaru em nenhum jogo esteve com três zagueiros, mas jogou assim contra a gente. Contra o Maguary, não espero isso, mas uma dificuldade maior. O amistoso passado comprovou isso. Temos que levar também em consideração o fator de ter sido um jogo com menos responsabilidade e com ousadia maior. Agora é estudar bem o time deles e fazer o jogo com a nossa característica”, alertou.

Veja também

Futebol Qual canal vai passar Santa Cruz x Maguary? Saiba onde assistir e confira escalações