Ranielle elogia Lucas Silva e explica ausência de Ceará: "não está no nível físico que deveria"

Lucas Silva e Anderson Ceará vivem momentos distintos no Santa Cruz. O primeiro foi o protagonista da vitória do clube por 2x1, diante do Atlético/BA, marcando os dois gols do confronto pela Copa do Nordeste. O segundo não foi relacionado por opção do técnico Ranielle Ribeiro, que foi direto ao ser questionado por conta da ausência.



Após marcar o primeiro dos dois gols do jogo, Lucas Silva caiu no choro. “Vocês só veem o jogo. Estou com o garoto (Lucas Silva) desde o dia 15 de dezembro. Ele me encheu os olhos. Rápido, intenso, misturando técnica. Não gostava do rótulo de jogador de segundo tempo. Como vou usar 20, 30 minutos? Tem que usar 70, 90 quando puder. A confiança foi dada, ele foi sendo decisivo e precisava fazer o gol. O destino deu a condição de fazer dois. O primeiro uma pintura, um golaço. O choro dele emocionou todos nós”, afirmou Ranielle.

Longe do nível técnico e físico

Os elogios sobre Lucas não foram repassados a Anderson Ceará. Fora da lista de relacionados, o meia foi criticado pelo treinador. “Sou muito verdadeiro sobre os atletas. Na condição do Ceará, ele não se encontra no nível físico e técnico que deveria. Principalmente físico. Isso era visível nos jogos e nos treinos. Relacionando Ceará, eu estava descredenciando outros que estavam na frente dele”, apontou.

