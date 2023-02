A- A+

SANTA CRUZ Ranielle exalta entrega dos jogadores do Santa depois do empate com o Retrô Técnico Coral rasgou elogios ao time que estava em campo "Com a bola parecia que estava igual, depois da expulsão"

Na Arena de Pernambuco, Retrô e Santa ficaram no empate em 1x1, neste sábado (25), em confronto adiado da primeira rodada do Campeonato Pernambucano. O Santa ficou com um a menos desde os 30 minutos do primeiro tempo, mas logo depois conseguiu fazer o gol, que surpreendeu até o técnico Ranielle Ribeiro.

"Principalmente depois da expulsão, o jogo tomou um rumo até surpreendente em algumas situações. Sem a bola marcamos muito bem, suportando a pressão no primeiro tempo. E com a bola parecia que tava igual depois da expulsão, principalmente por acreditar que dava pra jogar", disse o técnico Coral.

Ranielle não gostou do placar final da partida, principalmente pela sequência que o Santa vai ter (depois da derrota para o CRB, empatou com o Retrô e encara o Democrata GV, pela Copa do Brasil).

"Entendo que teve a busca do Retrô pelo gol, no segundo tempo, mas não poderiamos ter tomado o gol na forma que tomamos, principalmente pela entrada de mais um zagueiro. Mas valorizo o esforço e dedicação dos meninos"

Neste domingo (26), o Santa Cruz já inicia a viagem até Confins (MG), onde enfrenta o Democrata de Governador Valadares, às 19h30 da terça-feira (25) no Mamudão, pela primeira fase da Copa do Brasil. Confira a agenda do Tricolor:

Domingo (26/02)

4h45 - voo para Brasília

8h10 - voo para Confins (MG)

11h30 - Viagem de para Governador Valadares

18h30 - Chegada no hotel

Segunda-feira (27/02)

15h30 - Treino no Capivale

Veja também

SALTO COM VARA Sueco Duplantis quebra pela 6ª vez o recorde mundial; veja vídeo