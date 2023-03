A- A+

Santa Cruz Ranielle explica opção por três zagueiros e diz que é "obrigação" melhorar desempenho do Santa O técnico tricolor tentou surpreender o Sport com um esquema diferente, mas não teve um bom resultado

O Santa Cruz não conseguiu superar o rival no primeiro Clássico das Multidões do ano. Na Ilha do Retiro, neste sábado (11), a Cobra Coral foi superada pelo Sport. O técnico Ranielle Ribeiro tentou um esquema diferente para enfrentar "um dos melhores ataques do Brasil", mas o desempenho da equipe, sobretudo no primeiro tempo, ficou abaixo. Na coletiva pós-jogo, o treinador explicou sua escolha de iniciar com três zagueiros.

"Primeiro a gente tem que pedir desculpa ao nosso torcedor pelo resultado. Sabemos da chateação por perder um clássico. Trago para mim a responsabilidade. Enfretamos nosso grande rival, mas não podemos esquecer que eles são um dos melhores ataques do Brasil. Não podíamos ter tomado o gol da forma que tomamos. Uma linha de 5 e a bola passou por dentro. Nisso aí a responsabilidade é toda minha. O segundo gol saiu no nosso melhor momento do jogo, que culminou num desequilíbrio muito grande", iniciou Ranielle.

"Quando eu vou enfrentar qualquer equipe, procuro analisar e estudar como essa equipe se comportou em certas situações. Estudei um jogo que eles tiveram dificuldades com uma linha de 5, por isso a minha escolha de iniciar assim", concluiu.

Apenas na nona colocação do Campeonato Pernambucano e fora do grupo de classificação da Copa do Nordeste, o Santa Cruz está tendo um início de temporada com altos e baixos. Para a disputa do Estadual, o último reforço do Tricolor foi Chiquinho. Ranielle comentou que é sua obrigação melhorar o desempenho da equipe, mesmo sem reforços.

"Eu tenho a obrigação de melhorar. Como treinador não posso fugir das resposanbilidades e colocar a culpa no elenco. Não posso me abraçar com a diretoria de que o recurso é pequeno. Claro que estamos atrás de reforços, precisamos qualificar nosso grupo para que uma sequência de jogos como essa não seja negativa", afirmou o técnico.

O Santa Cruz não tem tempo para lamentar a derrota no Clássico das Multidões. Na próxima terça-feira (14), às 21h30, a Cobra enfrenta o América-MG, fora de casa, na luta por uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil. O treinador coral analisou o desafio em enfrentar um adversário de primeira divisão.

"Digerir o mais rápido possível o resultado e começar a focar na terça-feira e acreditar. É contra um time de Série A, mas num jogo de noventa minutos sendo sólido e agressivo na marcação temos condição de conseguir um resultado positivo".



