Ranielle lamenta desempenho do Santa em primeiro tempo contra o CRB

A- A+

O fraco desempenho do Santa Cruz no primeiro tempo diante do CRB, no Rei Pelé, pela Copa do Nordeste, foi crucial para a derrota por 2x1 - a primeira na temporada 2023. A avaliação é do técnico do clube pernambucano, Ranielle Ribeiro, que lamentou o desequilíbrio entre as atuações do time nas duas etapas da partida.



“O jogo pode ser definido na condição de que tivemos dois tempos diferentes. O primeiro muito bom para o CRB e abaixo do que tínhamos condições de fazer. Abaixo de agressividade para marcar, na tomada de decisão. Isso nos custou caro. Melhoramos no segundo, fazendo o gol logo no início, mas faltou capricho em algumas definições. O CRB definiu a partida no primeiro e a gente não conseguiu definir no segundo”, lamentou o treinador.



Segundo Ranielle, o CRB soube explorar melhor o momento em que foi superior ao Santa. “Contra uma equipe qualificada, não podemos tomar essa atitude. O time deles consegue envolver o adversário. Quando você pega um time sem a intensidade que o jogo precisa, gera o desequilíbrio. Agora é apagar da nossa jornada esse primeiro e lembrar do segundo para os erros não acontecerem novamente”, apontou.





"Saímos tristes com o resultado. Com a reação que tivemos no segundo tempo, poderíamos ter saído com o empate. Não sei se seria o resultado mais justo, mas justiça no futebol é complicado. Mas o primeiro tempo do CRB foi intenso e isso justificou o resultado final", declarou.

Veja também

Copa do Nordeste Dupla Juba/Love brilha e Sport goleia o Bahia na Ilha do Retiro por 6x0