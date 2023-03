Ranielle projeta Santa intenso diante do Fortaleza e avalia trabalho no clube: "Preciso melhorar"

A- A+

Há quatro jogos sem vencer e com risco de não avançar tanto ao mata-mata da Copa do Nordeste como do Campeonato Pernambucano, o Santa Cruz vive momento delicado na temporada. A ponto do técnico do clube, Ranielle Ribeiro, reconhecer que o trabalho dele à frente do Tricolor necessita de evolução. Algo que já será cobrado nesta quarta (22), diante do Fortaleza, no Arruda, em jogo que vale vaga nas quartas de final do Nordestão.



“Sei que preciso melhorar. Técnico vive de resultado. Algumas vezes, você não joga bem, mas o resultado é favorável. Como ele não está vindo, é claro que há certa rejeição, algo normal”, afirmou.





Na visão do treinador, a impossibilidade de ter mais tempo para treinamentos tem dificultado o crescimento do time. “O torcedor e quem está aqui dentro sabe que há uma busca para melhorar, mas esbarro na maratona de jogos. Não tenho condições de treinar e ajustar alguns erros. Então, é ter paciência que a coisa vai andar. Espero que nosso rendimento melhore e o meu trabalho seja melhor avaliado”, declarou.



Contra o Fortaleza, o Santa não terá o lateral-esquerdo Marcus Vinícius, expulso no Clássico das Multidões passado, diante do Sport, na Arena de Pernambuco. Ítalo Silva deve ser o substituto. Sobre a postura da equipe, Ranielle diz que o Tricolor não ficará retraído.



“Não podemos começar o jogo esperando, fazer o tempo passar e jogar por uma bola. Mesmo que joguemos com precaução, precisamos fazer o jogo que nos condiciona a vencer. Enfrentaremos uma grande equipe, talvez a mais forte até aqui no ano e com um elenco muito pesado. Estamos estudando o time deles, se virão mesclados ou não. Precisamos escolher os atletas que conseguem jogar na rotação do jogo, então a escolha de quem vai iniciar é baseada nisso, de ter jogadores intensos e com uma proposta de buscar a vitória”, avaliou.



Quinto colocado do Grupo B, com nove pontos, o Santa Cruz precisa vencer o Fortaleza e torcer pelo tropeço de pelo menos um dos três times que estão logo acima na tabela, casos de Náutico (4º, com 10), Sergipe (3º, com 10) e ABC (2º, com 11). O Timbu pega o Ferroviário/CE, nos Aflitos. Os sergipanos jogam diante do Sampaio Corrêa, no Batistão, e os potiguares enfrentam o Fluminense/PI, no Frasqueirão.

