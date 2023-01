A- A+

Santa Cruz Ranielle reconhece queda rendimento do Santa Cruz: "sentiram a sequência pesada de jogos" Pela análise do treinador, o empate no final evitou um prejuízo ainda maior

Após mais um jogo em que as vaias da torcida ecoaram no Arruda, o técnico do Santa Cruz, Ranielle Ribeiro, não tira a razão do torcedor. Mesmo mantendo a invencibilidade, o Tricolor voltou a empatar pelo Campeonato Pernambucano. Dessa vez, diante do Maguary, neste domingo, no Arruda.

De acordo com a avaliação de Ranielle, o seu grupo apresentou um rendimento abaixo do esperado. Como justificativa, o técnico acredita que seja a maratona intensa de jogos.

"O rendimento, principalmente do primeiro tempo, foi bem abaixo, e eu acredito que seja por conta da sequência dura de quatro jogos em praticamente dez dias", disse.

Com mais posse de bola durante boa parte do jogo, o rendimento melhorou consideravelmente na etapa complementar, mas não o suficiente para sair na frente.

"Não adianta a gente ter essa volúpia do segundo tempo e não conseguir transformar isso em um resultado positivo. E ainda tomar um gol no final", desabafou.

"Devido as circunstâncias de jogo, o resultado foi o melhor possível, porque tomamos um gols aos 46 e empatamos aos 50. Conseguimos evitar um prejuízo ainda maior", completou.

