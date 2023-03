A- A+

Santa Cruz Ranielle reconhece superioridade do América/MG, mas ressalta segundo tempo do Santa em BH Treinador viu competitividade do Tricolor na etapa complementar da eliminação para o Coelho

Talvez nem o mais otimista torcedor do Santa Cruz imaginasse outro resultado perante o América/MG, em Belo Horizonte, que não a derrota. Apesar do revés pelo placar mínimo, enfrentar um time de Série A fez o Tricolor sofrer um choque de realidade. Principalmente no primeiro tempo, a Cobra Coral foi amplamente dominada no Independência. Se não fosse pelo goleiro Michael, o clube pernambucano poderia voltar para o Recife com uma goleada sofrida.

Em entrevista concedida após a partida, o técnico Ranielle Ribeiro reconheceu que sua equipe viveu tempos distintos dentro do jogo. Na etapa inicial, ele acredita que a saída de Maranhão por lesão foi determinante para o América ter total domínio das ações ofensivas.

"Nós não fizemos um bom primeiro tempo. Respeitamos demais a equipe do América, e isso criou um desequilíbrio muito grande. Mas a saída do Maranhão foi determinante para a quebra do que tínhamos organizado, em explorar a velocidade com ele e Lucas pelos lados. Com isso, botei o Chiquinho, não botei logo o Deyvid, seria jogar uma responsabilidade grande para o garoto. Mas foi ruim a saída do Maranhão, sem dúvidas", contou.

Ainda segundo o treinador, o Santa teve, no segundo tempo, uma das melhores atuações sob seu comando em 2023. Apesar de não criar nenhuma chance clara de gol, Ranielle gostou do que viu perante um elenco mais qualificado que o tricolor.

"Foi uma das melhores (atuações), a melhor, não. Principalmente no segundo tempo. A imposição, a busca, o enfrentar uma equipe qualificada, isso foi determinante para buscarmos o gol até o final, apesar de nenhuma chance tão clara. Infelizmente, não conseguimos. Mas também tem que se olhar o outro lado, um elenco forte, time bem trabalhado, um elenco que dá condições de mudar um jogo durante a partida, e isso dificultou bastante", enfatizou.

Nesta quarta-feira (15), o elenco coral retorna ao Recife, onde na quinta-feira (16) dá início aos trabalhos para mais um importante desafio na temporada. No sábado (18), encara o Sport, na Arena de Pernambuco, pela Copa do Nordeste. Um revés pode significar mais uma eliminação na temporada.

