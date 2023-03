Ranielle ressalta jogo "sólido e intenso" do Santa Cruz contra o Sampaio

A- A+

Diante do Sampaio Corrêa, neste domingo (5), apesar de encarar um adversário superior tecnicamente, o Santa Cruz teve boa atuação e soube aproveitar as oportunidades para voltar a dar alegrias à sua torcida. O Tricolor entrou em campo embalado pela classificação na Copa do Brasil e, segundo o técnico Ranielle Ribeiro, o resultado contra o Democrata GV foi determinante para a apresentação de seus comandados perante os maranhenses.

"Eu falava na preleção o que foi feito no jogo passado. Alguns jogos intensos como estes, jogos importantes, nos credenciam para estas partidas. E o de terça nos credenciou a fazer um jogo sólido e intenso hoje (domingo). A partida de terça mudou completamente a nossa condição", começou, antes de ressaltar a importância da torcida.

"Além disso, teve o fator torcida. Eles vieram, foram o nosso 12º jogador, fez o papel deles, nos empurrou e não poderíamos deixar essa oportunidade de retribuir passar, mostrar que estamos juntos", salientou.

Em relação ao confronto, o treinador ressaltou a importância de derrotar um adversário de Série B, e exaltou a atuação de Michael. O goleiro coral foi determinante para o Tricolor sair de campo com os três pontos. Principalmente com boas aparições no primeiro tempo.

"Um jogo muito difícil, onde enfrentamos um time de Série B, qualificado, bem trabalhado. No primeiro tempo foi gerado alguns desequilíbrios ao ponto de Michael ter sido o melhor em campo, na minha opinião, no primeiro tempo. Fez defesas importantes, em lances que não considero só como falhas nossa. O adversário tem qualidade, fez com que isso fosse gerado", pontuou.

"Eu saberia que no segundo tempo poderíamos tomar proveito do cansaço deles e assim foi feito. Com a entrada do Maranhão, ganhamos velocidade e agressividade para marcar, e isso contribuiu para o processo positivo do segundo tempo. Claro, se teve mais ousadia, iniciativa, que culminou no resultado que foi", finalizou Ranielle.

