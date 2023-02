A- A+

Santa Cruz Ranielle ressalta importância da vitória do Santa Cruz e analisa Felipe Gedoz: "jogador diferente" A Cobra Coral voltou a vencer no Pernambucano e pulou para a terceira posição

Um dia após completar 109 anos, o Santa Cruz encerrou uma sequência de dois empates consecutivos no Estadual com a vitória diante do Salgueiro, neste sábado (04). O técnico Ranielle Ribeiro disse que era uma “obrigação” parabenizar o torcedor coral e ressaltou a importância do triunfo no sertão pernambucano.

“Vitória de todos. Ela é importantíssima para aquilo que almejamos. A vitória aumenta de importância por vários aspectos: nossa quantidade de desfalques, a temperatura, principalmente no primeiro tempo, e pelo fato de não ser fácil vencer o Salgueiro no Cornélio de Barros”, iniciou.

“Uma vitória que nos colocou em definitivo na briga pela classificação. Tínhamos também a obrigação de presentear o clube, que completou aniversário ontem. Tanto o clube como o torcedor deveriam comemorar e ganhar esse presente no sábado e assim conseguimos”, concluiu o comandante coral.

A Cobra Coral derrotou o Carcará por 1 a 0 e o gol decisivo foi marcado pelo estreante Felipe Gedoz. Seu último jogo tinha sido em julho de 2022, quando defendia a camisa do Brasiliense. Ranielle comentou sobre o primeiro jogo do meia.

“Gedoz é um jogador diferente, com muita qualidade. Eu não tinha condição de colocar o Gedoz no primeiro tempo, porque ia gastar uma energia que poderia custar caro. A proposta era de colocar no segundo, mas achei por bem já colocar no intervalo. Ele mostrou a qualidade e o motivo de ser contratado. É um atleta que vai somar muito e foi decisivo hoje”.

A próxima partida do Santa Cruz é pela Copa do Nordeste, na próxima quarta-feira (08), contra o Fluminense-PI.



