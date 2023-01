A- A+

Copa do Nordeste Ranielle Ribeiro analisa Botafogo-PB, próximo adversário do Santa Cruz: "Um jogo muito mais difícil" O Tricolor decide neste domingo a vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste

O Santa Cruz tem neste domingo (08) sua primeira decisão do ano. O Tricolor encara, no Arruda, o Botafogo-PB em jogo único valendo vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste. Em entrevista coletiva na véspera do duelo, o treinador Ranielle Ribeiro analisou o oponente.

“É um clássico regional. O Botafogo é um time que não vai medir esforços para garantir sua vaga. É mais qualificada que o Caucaia, que veio jogar por uma bola no Arruda. Domingo vai ser um jogo muito mais difícil”, comentou.

Na última quinta-feira (05), a Cobra Coral conseguiu se classificar contra o Caucaia e o Botafogo contra o Retrô. Com poucos dias para se recuperar e por se tratar de um início de temporada, Ranielle acredita que a recuperação será um fator primordial para decidir quem vai se classificar.

“Nós estamos fazendo de tudo [para recuperar os jogadores]. Diminuímos a sessão de treinamento. A diretoria fez todo o processo de concentrar com mais conforto em hotel para acelerar a recuperação. Vejo como um aspecto primordial tanto para o Santa Cruz quanto para o Botafogo quem recuperar chega melhor para a decisão domingo”, afirmou.



