Ranielle Ribeiro celebra comportamento do Santa na vitória sobre o Botafogo/PB: "saber sofre é isso"

Passada a classificação do Santa Cruz sobre o Botafogo/PB, o técnico Ranielle Ribeiro elogiou a atuação de seus comandados na atuação realizada na noite deste domingo (8), no Arruda. De acordo com o treinador, o Tricolor soube sofrer para sair de campo com o resultado que garantiu a ida à fase de grupos da Copa do Nordeste.

"É um time em construção, em desenvolvimento. Jogamos contra um adversário bom, forte tecnicamente, e que sabíamos que iria nos trazer dificuldades. Principalmente porque saímos ganhando e depois tomamos um gol no fim do primeiro tempo que não poderíamos ter tomado. Mas fizemos o segundo, e saber sofrer é isso. É fazer uma marcação em espera e saber explorar o contra-ataque", começou.

"No segundo tempo, o jogo pediu essa espera. Fizemos um jogo sólido defensivamente para não deixar o Botafogo entrar. O Inácio fez as suas intervenções, está ali para isso. Se tivéssemos um pouquinho de capricho, o terceiro gol teria saído", completou o treinador.

Diante de Caucaia e Botafogo/PB, o Santa Cruz teve que atuar sem a presença da torcida, devido a uma punição imposta pelo STJD, referente à 2ª fase do Pré-Nordestão do ano passado. Na ocasião, torcedores invadiram o gramado do Arruda, quando o time foi eliminado para o Floresta.

Agora, com os dois jogos de castigo cumpridos, o treinador fez questão de convocar a torcida coral para a sequência da temporada. Na quinta-feira (12), o Tricolor tem estreia marcada no Estadual, contra o Afogados, no José do Rego Maciel.

"Desde que cheguei no Santa Cruz eu escuto 'ganha, que a torcida vem'. E quinta-feira eu quero ver a torcida do nosso lado, ver o Arruda pulsando. Eles vão ser primordiais para a sequência do trabalho. Imagina se a gente classifica com a torcida do nosso lado, como seria o ambiente com a atmosfera gerada?”, pontuou.

