Santa Cruz Ranielle Ribeiro chama para si responsabilidade após mais um empate do Santa Cruz Nos últimos cinco jogos no Arruda, quatro terminaram empatados

O Santa Cruz deixou escapar na última quarta-feira (08) o que seria sua primeira vitória na Copa do Nordeste, contra o Fluminense-PI. O empate foi o quarto nos úlitmos cinco jogos no Arruda. Na coletiva pós-jogo, o técnico Ranielle Ribeiro analisou a partida e chamou para si a responsabilidade pelo resultado.

"Não fizemos um bom primeiro tempo, haja vista que ainda conseguimos empatar. No segundo tempo, quando fizemos o segundo gol e as coisas pareciam que iam andar, aí tomamos um gol que não deveríamos. A torcida tem todo o direito de estar chateada pela forma como foi a partida", iniciou.

"Eu tenho toda a responsabilidade pelo resultado. Eu não vou ficar transferindo para ações individuais para justificar o empate. Não vou fazer isso com meu jogador. Se um jogador não teve um rendimento, parte disso é creditado na minha conta e tem que ser mesmo", completou o treinador.

Após virar o placar no começo da segunda etapa, o Santa Cruz estava controlando a partida. O que caminhava para um possível terceiro gol terminou no empate do Fluminense-PI numa lambança protagonizada por Lucas Silva e Geaze. Ranielle acredita que o erro na jogada foi de todo o sistema defensivo.

"Não acredito em azar. Acredito na força do trabalho. Olhando o segundo gol que nós sofremos, não era para tomar. Toda a construção da jogada, o posicionamento da linha estava errado. O Lucas ainda voltou para contribuir e conseguiu tomar a frente do atacante. Teve uma carga nas costas dele e por isso a trombada com o Geaze. Foi uma conjuntura de erros que eu não posso creditar ao azar", afirmou.

O Santa Cruz volta a campo pela Copa do Nordeste na próxima terça-feira (14), no duelo contra o Atlético-BA. O Tricolor vai em busca da sua primeira vitória.

