Clássico das Emoções Ranielle Ribeiro projeta clássico difícil e faz elogios ao técnico alvirrubro: "Tiro o chapéu" Santa Cruz e Náutico se enfrentam neste domingo (15), no primeiro clássico do futebol pernambucano em 2023

O primeiro clássico no futebol pernambucano em 2023, entre Santa Cruz e Náutico neste domingo (15), também vai ser a estreia do treinador Ranielle Ribeiro nos duelos contra os rivais locais. O comandante coral não poupou elogios ao técnico alvirrubro Dado Cavalcanti e projetou um jogo difícil, em entrevista coletiva.

“É um trabalho que eu tiro o chapéu. Isso só condiciona que o jogo de amanhã vai ser muito difícil. Tanto a nível da qualidade técnica dos dois elencos, mas principalmente pela disponibilidade tática”, afirmou.

Após se classificar na pré-Copa do Nordeste, o Santa Cruz estreou no Campeonato Pernambucano no meio da semana contra o Afogados e ficou apenas no empate. Ranielle comentou que o Clássico das Emoções é a chance de conseguir a primeira vitória na competição.

"O grupo está bem focado. Sabemos que fizemos uma boa partida contra o Afogados, mas que não veio o resultado positivo. Temos a possibilidade de num clássico, um jogo de emoções mais apuradas, ir em busca dessa vitória essencial para o Santa Cruz”.

O público no Arruda diante do Afogados foi de nove mil pessoas. O técnico tricolor espera uma presença maior contra o Náutico. “Se falam 30 mil [presentes], mas eu espero um pouquinho mais”.

