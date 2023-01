Ranielle Ribeiro vê Santa Cruz superior, mas cita "gosto amargo" após empate com o Náutico

A- A+

Apesar do empate com o Náutico no segundo jogo pelo Campeonato Pernambucano, neste domingo (15), o técnico Ranielle Ribeiro viu um Santa Cruz superior em campo, principalmente no segundo tempo. “Tivemos maior posse de bola e um envolvimento maior”, iniciou.

No entanto, o "gosto amargo", semelhante ao de uma derrota, acendeu um alerta para o treinador: é preciso converter o domínio em gols.

O comandante coral está invicto na temporada, com duas vitórias e dois empates, mas não está plenamente satisfeito. "Não podíamos ter deixado essa vitória escapar, por conta de tudo o que conseguimos construir em campo", disse.

Ao mesmo tempo em que se preocupa, Ranielle trabalha internamente para não deixar o elenco abalado. Para ele, é necessário absorver o jogo e voltar com outra mentalidade para o jogo de quarta-feira (18) — contra o Porto, em Caruaru, também pelo Estadual.

"Fui enérgico com eles no final do jogo: 'levantem a cabeça, parece até que perderam o jogo'. Entendo esse sentimento, porque vimos as possibilidades e criamos as possibilidades. Desenhamos um roteiro para essa vitória vir, mas ela não veio", argumentou.

Um dos pontos que o Tricolor precisa evoluir, aos olhos do treinador, é na hora de finalizar. Pelas palavras do professor, "falta tranquilidade", mas Ribeiro também reconheceu o posicionamento do adversário, que baixou as linhas e impediu um ataque mais efetivo por parte do ataque Coral.

"Eu fiz as modificações que me cabiam naquele momento. Coloquei os meninos mais jovens, que foram incisivos e criaram as chances, mas também faltou sorte", finalizou.

