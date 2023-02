Treinador do Santa sinaliza que Gedoz pode estrear diante do Salgueiro

A- A+

Depois do atacante Pipico, o torcedor do Santa Cruz pode ver a estreia de outro reforço importante trazido pelo clube nas últimas semanas para a sequência da temporada 2023. De acordo com o técnico Ranielle Ribeiro, o meia Felipe Gedoz pode entrar em campo no sábado (4), no duelo do Tricolor perante o Salgueiro, no Cornélio de Barros, pelo Campeonato Pernambucano. O atleta já está regularizado e vem se condicionando fisicamente nos últimos dias.



O anúncio de Ranielle aconteceu após o empate em 0x0 do Santa com o Petrolina, no Paulo Coelho, na rodada passada do Estadual. O resultado tirou a Cobra Coral da zona de classificação ao mata-mata da competição, caindo para a sétima posição, com oito pontos.





Gedoz, de 29 anos, tem passagens por clubes do Uruguai, como Guarani de Aires, Defensor Sporting, e Nacional, além de atuar no Brugge, da Bélgica, e em equipes brasileiras, como Athletico, Goiás, Vitória, Remo e Brasiliense.

Veja também

