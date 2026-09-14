Ranking da ATP após US Open: Shelton sobe para 4º lugar e João Fonseca cai para 29º
Atualização da lista deixa Novak Djokovic fora do top 10 pela primeira vez após oito anos
O ranking da ATP foi atualizado na manhã desta segunda-feira após o título do alemão Alexander Zverev no US Open, no último domingo, no quarto e último Grand Slam do ano. O vencedor segue em segundo lugar da lista, atrás apenas de Jannik Sinner, e vê o vice-campeão Ben Shelton ser a grande novidade no top 5.
Apesar da derrota por 3 sets a 1 na final para Zverev, o norte-americano, de apenas 23 anos, fez grande campanha no torneio e subiu cinco posições no ranking da ATP. Antes do US Open, ele era apenas o nono da lista, e agora assume a sua melhor colocação como tenista profissional. À frente dele, o espanhol Carlos Alcaraz fecha o top 3.
Outra mudança importante da atualização foi a queda de Novak Djokovic para fora do top 10 pela primeira vez após oito anos. O tenista sérvio foi eliminado no US Open na primeira rodada pelo argentino Mariano Navone e agora é o 12º do ranking.
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Já entre os brasileiros, João Fonseca perdeu três posições e caiu para 29º após ter ficado fora do US Open por dores no abdômen. Ele segue sendo o único brasileiro no top 100.
Por outro lado, a atualização do ranking foi boa para outros representantes do Brasil. Os maiores saltos foram de Thiago Wild, que ganhou 57 posições e chegou ao 141º lugar, e João Lucas Reis, que foi para a 220ª colocação, subindo 62 posições. Já Gustavo Heide, o primeiro brasileiro no ranking depois de João Fonseca, teve um crescimento mais discreto de cinco colocações, sendo agora o 123º.
Top 30 atualizado da ATP:
Jannik Sinner – 11.500 pontos
Alexander Zverev – 9.690
Carlos Alcaraz – 5.560
Ben Shelton – 4.680
Felix Auger-Aliassime – 3.890
Daniil Medvedev – 3.770
Flavio Cobolli – 3.720
Frances Tiafoe – 3.380
Alex de Minaur – 3.300
Taylor Fritz – 3.175
Arthur Fils – 3.150
Novak Djokovic – 2.980
Learner Tien – 2.755
Rafael Jodar – 2.659
Jakub Mensik – 2.495
Brandon Nakashima – 2.485
Alexander Bublik – 2.425
Casper Ruud – 2.335
Tommy Paul – 2.325
Lorenzo Musetti – 2.255
Valentin Vacherot – 2.250
Luciano Darderi – 2.200
Francisco Cerundolo – 2.130
Jiri Lehecka – 2.120
Andrey Rublev – 1.930
Karen Khachanov – 1.800
Alexander Blockx – 1.788
Alejandro Tabilo – 1.778
João Fonseca – 1.750
Alejandro Davidovich Fokina – 1.680