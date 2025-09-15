Sem torneios na semana, ranking da ATP se mantém sem mudanças; confira
João Fonseca segue sendo o único representante brasileiro no Top 100
Sem torneios do circuito na última semana por conta da disputa da Copa Davis, o ranking da ATP foi publicado nesta segunda-feira (15) sem mudanças, pelo menos nas primeiras posições, com o espanhol Carlos Alcaraz como número 1.
Alcaraz é seguido na lista pelo italiano Jannik Sinner (N.2), o alemão Alexander Zverev (N.3), o sérvio Novak Djokovic (N.4) e o americano Taylor Fritz (N.5), que formam o Top 5.
O jovem João Fonseca, de 19 anos, continua como o único brasileiro dentro do Top 100, em 42º.
A primeira mudança só aparece na 49ª posição, com o alemão Daniel Altmeier subindo um degrau e ficando a apenas dois postos da melhor classificação de sua carreira.
O circuito da ATP retornará às competições a partir da próxima quarta-feira (17), com os torneios de Chengdu e Hangzhou, na China, que marcam o início da turnê asiática.
Ranking da ATP
1. Carlos Alcaraz (ESP) 11.540 puntos
2. Jannik Sinner (ITA) 10.780
3. Alexander Zverev (ALE) 5.930
4. Novak Djokovic (SRV) 4.830
5. Taylor Fritz (EUA) 4.675
6. Ben Shelton (EUA) 4.280
7. Jack Draper (GBR) 3.690
8. Alex De Minaur (AUS) 3.545
9. Lorenzo Musetti (ITA) 3.505
10. Karen Khachanov (RUS) 3.280
...
42. João Fonseca (BRA) 1.129