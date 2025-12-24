A- A+

futebol Ranking da CBF: Flamengo lidera pelo sexto ano consecutivo e Corinthians assume 2ª posição Tabela considera a participação do clube em competições realizadas nos últimos cinco anos

Pelo sexto ano consecutivo, o Flamengo aparece na primeira posição do Ranking de Clubes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgado nesta quarta-feira, véspera de Natal. Campeão do Campeonato Brasileiro, o time rubro-negro soma 16.314 pontos.

O Corinthians, que conquistou a Copa do Brasil no último domingo, saltou do quarto lugar em 2025 para a vice-liderança em 2026, com 14.930 pontos.

O top 5 é composto ainda por Palmeiras (13.860), Atlético-MG (13.696) e São Paulo (13.556).

O ranking da CBF considera, a partir da pontuação delineada pela Convenção de Pontos, a participação do clube em competições realizadas (Séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil) nos últimos cinco anos.

Por conta disso, o Vasco, finalista da Copa do Brasil, e o Cruzeiro, terceiro colocado do Brasileirão e semifinalista da Copa do Brasil, tiveram um salto no ranking. O time carioca subiu cinco posições e aparece no top-10, enquanto o mineiro teve um ganho de 8 colocações e está em 11°. O Mirassol foi quem mais ganhou posição no top-30, com +9.

Veja o top-30 do Ranking da CBF 2026

Flamengo: 16.314 pontos

Corinthians: 14.930 pontos (+2)

Palmeiras: 13.860 pontos

Atlético-MG: 13.696 pontos (+1)

São Paulo: 13.713 pontos ( -3)

Fluminense: 13.006 pontos (+1)

Botafogo: 12.834 pontos (+1)

Athletico: 12.656 pontos ( -2)

Bahia: 12.632 pontos ( +2)

Vasco: 11.330 pontos ( +5)

Cruzeiro: 11.010 ( +8)

Grêmio: 10.636 ( -2)

Fortaleza: 10.382 ( -4)

Internacional: 10.014 ( -2)

Bragantino: 9.802 pontos ( -1)

Santos: 8.852 pontos

Juventude-RS: 8.426 pontos ( +1)

Atlético-GO: 7.476 pontos ( -1)

América-MG: 7.429 pontos ( -6)

Vitória: 7.205 pontos( +3)

Ceará: 7.122 pontos ( +1)

Cuiabá: 6.746 pontos ( -2)

Goiás: 6.463 pontos ( -2)

Coritiba: 6.381 pontos

Sport: 6.340 pontos

CRB: 6.150 pontos ( +1)

Criciúma: 6.090 pontos ( -1)

Mirassol: 5.537 pontos ( +9)

Vila Nova: 4.750 pontos

Operário: 4.525 pontos ( +1)

