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BASQUETE Ranking da NBA revela as camisas mais vendidas da temporada; veja a lista completa Um dos destaques do levantamento é a presença de seis jogadores com até 25 anos entre os mais vendidos

A NBA divulgou o ranking de camisas mais vendidas da temporada 2025/26, com liderança de Stephen Curry, do Golden State Warriors. Entre as equipes, o topo ficou com o New York Knicks, que registrou o maior volume de produtos comercializados Os dados consideram vendas realizadas nos canais oficiais da liga, como NBAStore e plataformas parceiras da Fanatics.



Um dos destaques do levantamento é a presença de seis jogadores com até 25 anos entre os mais vendidos, evidenciando a renovação da liga. Nomes como Victor Wembanyama e Anthony Edwards já aparecem entre os primeiros colocados.





Vale destacar também a presença de Cooper Flagg, novato do Dallas Mavericks, que surge como o único rookie - jogador que está disputando sua primeira temporada como profissional - da lista, alcançando sua melhor posição na temporada. Além disso, 14 dos 15 jogadores listados estarão presentes na pós-temporada da liga.



No ranking de produtos por franquia, o New York Knicks terminou na primeira colocação, consolidando sua força de mercado. O Oklahoma City Thunder também chamou atenção ao voltar ao top 10 pela primeira vez desde a temporada 2018/19.



A lista reúne nomes consolidados e também jovens em ascensão. Confira o ranking completo:

1º - Stephen Curry (Warriors)

2º - Luka Doncic (Lakers)

3º - Jalen Brunson (Knicks)

4º - Victor Wembanyama (Spurs)

5º - LeBron James (Lakers)

6º - Anthony Edwards (Timberwolves)

7º - Jayson Tatum (Celtics)

8º - Shai Gilgeous-Alexander (Thunder)

9º - Cooper Flagg (Mavericks)

10º - Nikola Jokic (Nuggets)

11º - Kevin Durant (Rockets)

12º - Tyrese Maxey (76ers)

13º - Devin Booker (Suns)

14º - Cade Cunningham (Pistons)

15º - LaMelo Ball (Hornets)



A divulgação acontece às vésperas do início da fase decisiva da liga. O Play-In da NBA começa nesta semana, definindo os últimos classificados para os playoffs, que têm início marcado para sábado, dia 18.

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