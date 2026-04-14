Ranking da NBA revela as camisas mais vendidas da temporada; veja a lista completa
Um dos destaques do levantamento é a presença de seis jogadores com até 25 anos entre os mais vendidos
A NBA divulgou o ranking de camisas mais vendidas da temporada 2025/26, com liderança de Stephen Curry, do Golden State Warriors. Entre as equipes, o topo ficou com o New York Knicks, que registrou o maior volume de produtos comercializados Os dados consideram vendas realizadas nos canais oficiais da liga, como NBAStore e plataformas parceiras da Fanatics.
Um dos destaques do levantamento é a presença de seis jogadores com até 25 anos entre os mais vendidos, evidenciando a renovação da liga. Nomes como Victor Wembanyama e Anthony Edwards já aparecem entre os primeiros colocados.
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Vale destacar também a presença de Cooper Flagg, novato do Dallas Mavericks, que surge como o único rookie - jogador que está disputando sua primeira temporada como profissional - da lista, alcançando sua melhor posição na temporada. Além disso, 14 dos 15 jogadores listados estarão presentes na pós-temporada da liga.
No ranking de produtos por franquia, o New York Knicks terminou na primeira colocação, consolidando sua força de mercado. O Oklahoma City Thunder também chamou atenção ao voltar ao top 10 pela primeira vez desde a temporada 2018/19.
A lista reúne nomes consolidados e também jovens em ascensão. Confira o ranking completo:
1º - Stephen Curry (Warriors)
2º - Luka Doncic (Lakers)
3º - Jalen Brunson (Knicks)
4º - Victor Wembanyama (Spurs)
5º - LeBron James (Lakers)
6º - Anthony Edwards (Timberwolves)
7º - Jayson Tatum (Celtics)
8º - Shai Gilgeous-Alexander (Thunder)
9º - Cooper Flagg (Mavericks)
10º - Nikola Jokic (Nuggets)
11º - Kevin Durant (Rockets)
12º - Tyrese Maxey (76ers)
13º - Devin Booker (Suns)
14º - Cade Cunningham (Pistons)
15º - LaMelo Ball (Hornets)
A divulgação acontece às vésperas do início da fase decisiva da liga. O Play-In da NBA começa nesta semana, definindo os últimos classificados para os playoffs, que têm início marcado para sábado, dia 18.