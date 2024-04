Ranking de técnicos: Abel e Tite largam na frente, e top-10 tem destaques nordestinos

A- A+

Campeões dos dois maiores Estaduais do país — e favoritos ao título do Brasileirão, que começa hoje —, Abel Ferreira, do Palmeiras e Tite, do Flamengo, largaram na frente na sétima edição do Ranking O Globo/Extra de Treinadores, que coroará, no fim do ano, o melhor técnico da temporada no futebol brasileiro. Publicado desde 2018, o prêmio terá atualizações mensais em 2024, assim como o Ranking de Revelações do Brasileirão, outra tradicional eleição do Globo.

O levantamento abrange todos os treinadores efetivados nas 40 equipes das Séries A e B, que somam pontos de acordo com as partidas em que estão à beira do campo. O índice leva em conta a dificuldade do torneio em cada jogo e a fase da competição. Na primeira atualização de 2024, após quatro meses de temporada e disputas de Estaduais, Supercopa e Recopa, além de fases iniciais da Copa do Brasil, da Libertadores e da Sul-Americana, Abel Ferreira, vencedor do ranking em 2020 e 2023, aparece em primeiro, seguido por Tite e Mariano Soso, do Sport.

Os títulos conquistados — que valem pontos extras — determinam o top 10 atual. Nele, estão nove técnicos que já levantaram taças em 2024, sendo sete Estaduais. A exceção é Rogério Ceni, do Bahia, em nono, mesmo com o vice do Baiano para o Vitória de Léo Condé, que aparece em oitavo. A explicação está na boa campanha na Copa do Nordeste.

O torneio regional justifica a presença de quatro comandantes de clubes nordestinos no top 10. Além de Ceni, Condé, Soso e Daniel Paulista (CRB) já levaram seus times à semifinal do torneio e figuram entre os cinco primeiros. Os dois aliaram boa campanha no regional e títulos nos Estaduais de Pernambuco e Alagoas, respectivamente. O desafio será manter a posição, já que ambos, na Série B, disputarão partidas que valerão menos pontos que as da Série A, segundo as regras do ranking.

Quem começa a temporada com boas chances de se colocar novamente entre os melhores do país é Jair Ventura. O técnico do Atlético-GO, que enfrenta o Flamengo de Tite na estreia, venceu com sobras o Goiano e conquistou duas boas vitórias na Copa do Brasil. Na Série A, ele pode se manter no top 5 se conseguir surpreender contra os melhores times do país. Pesa contra não estar, por ter vindo da B, em uma competição internacional.

Torneio que mais distribui pontos, a Libertadores é o passaporte mais fácil para a subida de posições. Dos sete técnicos de times brasileiros que estão na competição, cinco já figuram no top 10. E alguns conseguiram somar pontos importantes nas duas primeiras rodadas da fase de grupos. Os outros dois — Milito, do Atlético-MG, e Artur Jorge, do Botafogo — começaram os trabalhos há dias, e por isso ainda não entram no levantamento. É necessário ter atuado em mais da metade dos meses da temporada para ser considerado para o ranking.

Entre vitórias e derrotas, títulos e demissões, a aventura do Ranking de Técnicos está só começando para 40 treinadores — e alguns outros que entrarão na disputa ao longo do ano — do país. Muita bola vai rolar. Trocas de comando, por certo, também. No fim de dezembro, O Globo entrega a mais um treinador o prêmio de melhor da temporada. A de 2024 começou com os favoritos na ponta. Resta saber se é só o início ou já um spoiler do fim desta história. Que rolem as pranchetas.





Como os pontos são calculados?

Entram no levantamento todos os treinadores efetivados no cargo em algum clube das séries A ou B do Brasileiro na temporada, e que tenham comandado o time em pelo menos seis meses. Para a pontuação, consideram-se todos os torneios oficiais da CBF, da Conmebol e da Fifa.

São atribuídas variáveis, de acordo com a dificuldade do torneio, para vitórias e empates nos jogos em que o treinador comandou a equipe. Também são atribuídos pontos para títulos e objetivos conquistados pelo treinador na temporada.

A soma total é calculada pelo total da pontuação (X) e a média de pontos por mês em que o treinador comandou o time (Y). O cálculo final de pontuação é feito na equação: X + 3Y, o que privilegia o técnico que trabalhou por mais tempo, mas não descarta os que fizeram bons trabalhos em curto período de tempo. Em caso de demissão ou quebra de contrato, o treinador perde 10% da pontuação total. Se passa uma temporada num só time, ganha 10%.

