FUTEBOL INTERNACIONAL Ranking mostra jogadores mais valiosos do mundo com dois brasileiros no top-10; veja lista CIES revela que 11 brasileiros estão entre os 100 jogadores mais valiosos do planeta

O Observatório de Futebol do Centro Internacional de estudos de Esportes (CIES, sigla em inglês), divulgou nesta quarta-feira (7) a lista dos 100 jogadores mais valiosos do mundo. Ao todo, 11 brasileiros aparecem na lista, sendo dois no top-10 e um na segunda colocação.

O jogador brasileiro mais valioso é Vinicius Júnior, do Real Madrid, que ocupa a segunda posição. De acordo com o Cies, ele está avaliado em pouco mais de R$ 1 bilhão, atrás apenas do norueguês Erling Halaand, do Manchester City, avaliado em quase R$ 1,3 bilhão.

Além de Vinicius Júnior, o atacante Rodrygo, também do Real Madrid, aparece entre os 10 primeiros colocados. O jogador revelado pelo Santos é avaliado em R$ 969 milhões e está na quinta colocação, atrás de Bukayo Saka e Jude Bellingham.

Os demais brasileiros aparecem fora do Top-10. Gabriel Martinelli, do Arsenal, ocupa a 12ª colocação e Éder Militão, do Real Madrid, a 17ª e estão avaliados em R$ 803 milhões e R$ 569 milhões, respectivamente.

Os brasileiros quinto e sexto melhores colocados atuam no futebol inglês. Antony, do Manchester United, é 27º da lista, avaliado em R$ 452 milhões. Já Gabriel Jesus, do Arsenal, é o 32º, com valor de R$ 431 milhões.



Os demais jogadores brasileiros na lista dos 100 mais valiosos são Raphinha, do Barcelona, na 39ª posição (R$ 410 milhões); Gabriel Magalhães, do Arsenal, na 54ª posição (R$ 368 milhões); Alisson, do Liverpool, na 67ª posição (R$ 351 milhões); Bruno Guimarães, do Newcastle, na 84ª posição (R$ 320 milhões); e Ederson, do Manchester City, na 93ª posição (R$ 298 milhões).

Marquinhos, do PSG, Lucas Paquetá, do Lyon, e Casemiro, do Manchester United, que apareceram na lista no ano passado, não estão presentes neste ano. O francês, Mbappé, que liderou o último ranking, ficou em décimo nesta temporada.



Veja o top 10:

Erling Haaland (Manchester City) - R$ 1,3 bilhão

Vinicius Júnior (Real Madrid) - R$ 1,03 bilhão

Bukayo Saka (Arsenal) - R$ 1,02 bilhão

Jude Bellingham (Borussia Dortmund) - R$ 999 milhões

Rodrygo (Real Madrid) - R$ 969 milhões

Pedri (Barcelona) - R$ 935 milhões

Gavi (Barcelona) - R$ 914 milhões

Musiala (Bayern de Munique) - R$ 894 milhões

Foden (Manchester City) - R$ 876 milhões

Mbappé (PSG) - R$ 856 milhões

