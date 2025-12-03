Raphael Veiga diz que Palmeiras voltará "ainda mais forte" após vice da Libertadores

A- A+

O meia Raphael Veiga usou as redes sociais nesta terça-feira para se pronunciar oficialmente pela primeira vez após o vice do Palmeiras na Libertadores. Um dos líderes do elenco alviverde, o jogador foi titular na derrota para o Flamengo por 1 a 0, no último sábado.

"Neste momento, nós fazemos muitas perguntas, porém temos poucas respostas. Mas continuaremos firmes em nosso propósito e tenho plena convicção de que voltaremos ainda mais fortes. Seremos…", escreveu o jogador em publicação no Instagram.

Em 2025, Veiga apresentou irregularidade e viveu uma das temporadas com menos brilho pelo clube alviverde. Em 57 jogos, o jogador marcou apenas 7 gols e deu 10 assistências.

Destaque do Palmeiras nas conquistas da Libertadores de 2020 e 2021, o meia de 30 anos virou ídolo da torcida. No entanto, ele não conseguiu repetir neste ano o desempenho que o consagrou com a camisa alviverde no passado.

Na sequência da temporada, o Palmeiras de Veiga enfrenta o Atlético-MG nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 37ª rodada do Brasileirão.

A duas rodadas do fim da competição, o time alviverde precisa vencer o time mineiro e torcer por um tropeço do Flamengo diante do Ceará para manter vivas as chances de título brasileiro.

