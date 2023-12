A- A+

Futebol Raphael Veiga, do Palmeiras, protagoniza momento fofura durante férias na Tailândia; veja vídeo A cena do meia dançando com uma garotinha, que está sentada na mesa ao seu lado, viralizou

Campeão brasileiro com o Palmeiras, o meio-campista Raphael Veiga fugiu dos destinos convencionais nas férias e está curtindo o período na Tailândia. Por lá, o jogador de 28 anos protagonizou um momento de fofura, na última segunda-feira (19), ao aparecer dançando com uma garotinha desconhecida.

No vídeo publicado pelo próprio jogador, ele aparece brincando com uma criança, que está sentada na mesa ao lado. O meia do Palmeiras começa a dançar com a garotinha, que se diverte e tenta imitar a coreografia de Veiga. A cena viralizou nas redes sociais.

Após ser campeão brasileiro com o Palmeiras, Raphael Veiga foi aproveitar suas férias e seu primeiro destino foi Dubai, nos Emirados Árabes, onde saltou de paraquedas e descreveu a experiência como a coisa mais louca que já fez na vida. Na sequência, o meia viajou até a Tailândia e por lá fez um mergulho nas ilhas Phi Phi.

Raphael Veiga, em férias, dançando com uma criança na Tailândia. Que fofura



️: Reprodução pic.twitter.com/cDOgtz7YpD — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) December 18, 2023

