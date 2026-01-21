A- A+

Futebol Raphael Veiga entra no radar do América do México e pode deixar o Palmeiras Clube mexicano negocia com o Verdão e vê meia como solução para problemas ofensivos no Clausura 2026

O Club América colocou Raphael Veiga como alvo prioritário para reforçar o ataque no início do Torneio Clausura de 2026.

Segundo reportagens da imprensa brasileira, o clube mexicano, comandado por André Jardine, negocia com o Palmeiras e trabalha nos bastidores para viabilizar a contratação.

De acordo com a ESPN mexicana, as tratativas estão temporariamente paralisadas por uma questão burocrática: o América precisa liberar uma vaga de jogador estrangeiro no elenco.

Para isso, a diretoria avalia a saída de Víctor Dávila ou José Zúñiga, o que abriria espaço para a chegada de Veiga.

O meia-atacante de 30 anos é um pedido direto de Jardine. A avaliação de mercado gira em torno de US$ 10 milhões, mas o América tenta reduzir o valor. Ainda assim, fontes apontam avanço nas conversas.

Outro fator considerado favorável é o interesse do próprio jogador: apesar de uma carreira consolidada no Brasil, Veiga nunca atuou no exterior e vê com bons olhos a possibilidade de deixar o país.

Veiga tem contrato com o Palmeiras até março de 2027. Desde que chegou ao clube, soma 378 partidas, com 108 gols e 54 assistências, números que o colocam entre os principais nomes da era recente do Verdão.

