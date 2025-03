Raphinha e Alisson brilham e ajudam Barcelona e Liverpool a ganhar na Champions

A- A+

Com assinatura verde e amarela, o Barcelona obteve um gigante resultado pela ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, nesta quarta-feira.

Em jogo no qual levou enorme sufoco do Benfica após perder o zagueiro Cubarsí, expulso com apenas 21 minutos, o time catalão calou a torcida portuguesa no Estádio da Luz, em Lisboa, ao vencer por 1 a 0, gol do brasileiro Raphinha.



O brasileiro aproveitou um enorme presente do zagueiro Antonio Silva para definir o resultado. Sai como um dos heróis, já que o goleiro Szczesny também brilhou, parando os ataques do Benfica com plásticas e complicadas defesas.

O duelo de volta ocorre na próxima terça-feira, com os catalães jogando pelo empate. Ao Benfica, resta quebrar com a invencibilidade do adversário de 16 jogos na temporada, uma missão complicada.



Segunda melhor campanha da fase de classificação da Liga dos Campeões, atrás apenas do Liverpool (21 pontos a 19), o Barcelona queria encaminhar a vaga mesmo jogando na casa do Benfica e começou de maneira ofensiva em Lisboa.



Em um lance incrível, logo nos primeiros minutos, o goleiro Trubin fez três defesas milagrosas para evitar que o Barcelona abrisse frente.

Primeiro no desvio de Olmo, à queima roupa, depois no rebote de Lewandowski quase na pequena área e, por fim, com o toque desajeitado de Lamine Yamal - segurou a bola quando estava sentado no gramado.



A pressão era grande, mas um contragolpe acabou com os planos de Hansi Flick. Aos 21 minutos, o Barcelona sofreu um grande baque.

O árbitro expulsou o jovem zagueiro Cubarsí por causa de falta por trás na entrada da área. Era o último marcador e levou o vermelho direto. Kokçu cobrou a falta com força, mas Szczesny espalmou.



A tônica do jogo se modificou. Para repor o sistema defensivo, Olmo acabou sacrificado para a entrada de Ronald Araújo e o Barcelona postou-se apenas para contragolpes e, ao mesmo tempo, segurar a pressão dos locais.

Os comandados de Bruno Lage quase abriram o placar com Akturgoglu, de cabeça, mas Szczesny voltou a salvar os catalães.



O começo da segunda etapa foi com enorme sufoco dos portugueses, mais uma vez parando no goleiro polonês.

O Barcelona se segurava como podia, até uma lambança da defesa do Benfica custar caro. Antonio Silva errou o passe e entregou para Raphinha. O brasileiro bateu rasteiro, de fora da área, e abriu o placar no Estádio da Luz. Depois, bastou se segurar na defesa.



Vivendo sua melhor temporada, Raphinha anotou pela 25ª vez e chegou a 43ª participações em gols, já que conta com 18 assistências.

Na pré-lista de Dorival Júnior, o atacante do Barcelona será um dos principais nomes da convocação desta sexta-feira para os duelos com Colômbia e Argentina (dias 20, em Brasília, e 25, em Buenos Aires) pelas Eliminatórias.



Kane é decisivo, Bayern quebra jejum e encaminha a vaga



No tão badalado clássico alemão, no qual o Bayern de Munique encarava um pequeno jejum de seis jogos sem ganhar do Bayer (três empates e três derrotas), curiosamente após Xabi Alonso assumir o time de Leverkusen, dois gols de Kane e outro de Musiala acabaram com a marca negativa ao definir um enorme 3 a 0 na Allianz Arena.



Um dos grandes nomes ofensivos da temporada europeia, o artilheiro bávaro se antecipou à marcação após cruzamento de Olise, com 9 minutos, para chegar a 30 gols em 34 jogos no ano - ainda distribuiu 10 assistências - e colocar o Bayern em vantagem no jogo.





Querendo sua primeira vitória no duelo com o Bayer (perdeu duas e empatou uma), Vincent Kompany não se contentava com o placar mínimo e pedia a equipe na frente a todo momento. Mas nada de mais gols na primeira etapa.



Em bela trama ofensiva no começo da etapa final, Kovar falhou na tentativa de cortar o cruzamento e soltou a bola para Musiala, na pequena área, ampliar. O Bayern estava tranquilo em campo até ver seu goleiro, Neuer, sentir uma lesão e dar lugar ao estreante Urbig.



Logo depois, os visitantes viram a busca pela reação ficar comprometida com a expulsão de Mukiele por acúmulo de cartões. O Bayern, em vantagem numérica, foi para cima e definiu, colocando uma das mãos na vaga, com pênalti bem batido por Kane.



Alisson brilha e Liverpool ganha na casa do PSG



Alisson foi o grande responsável pelo triunfo do Liverpool na casa do PSG, por 1 a 0, com gol no fim. Os franceses deram enorme calor no time inglês, que só não foi para o intervalo em enorme desvantagem graças ao brasileiro, com incríveis defesas.

Na etapa final, o time inglês chegou ao gol da vitória com Elliott em jogada iniciada com o goleiro, que novamente parou o ataque adversário em uma de suas maiores atuações da carreira.



Querendo abrir vantagem para o jogo da semana que vem, os comandados de Luís Enrique começaram com tudo no Parque dos Príncipes e enfileiraram chances criadas e desperdiçadas.

Kvaratskhelia parou duas vezes em Alisson, a segunda cara a cara e com o goleiro mostrando enorme reflexo. Ainda salvou com os pés a batida de Dembélé, também frente a frente.

Alisson brilhou para ajudar Liverpool contra o PSG, em Paris. Foto: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP



No lance mais incrível, Barcola bateu na defesa e, na volta, sozinho na grande área, mandou para o alto, colocando as mãos na cabeça. O Liverpool foi para o descanso sem nenhuma chance criada, postado apenas para se defender.



O segundo tempo não foi diferente, com o PSG continuando seu massacre sem conseguir fazer gol graças às intervenções de Alisson - foram nove defesas do brasileiro na partida.

O Liverpool apenas administrava o empate no fim quando o goleiro recebeu um recuo e resolver dar lançamento ao ataque. Darwin Núñez ganhou pelo alto do zagueiro e rolou para Elliott bater rasteiro, colocado, e comemorar a sofrida vitória.



Inter ganha na Holanda e fica perto das quartas



Na abertura da jornada, a Inter de Milão deu enorme passo para se garantir nas quartas de final ao anotar 2 a 0 na casa do Feyenoord. Marcus Thuram apareceu livre para escorar cruzamento e abrir 1 a 0, enquanto Lautaro Martínez, em bomba no ângulo, definiu.



A vantagem poderia ser ainda maior, mas Zielinski desperdiçou uma penalidade polêmica anotada sobre Thuram na etapa final. Parou em defesa do goleiro Wellenreuther, o nome de jogo ao realizar inúmeras defesas e evitar até uma goleada humilhante.



Mesmo com o gigante passo, em partida dominada do começo ao fim na Holanda, o técnico Simone Inzaghi preferiu diminuir a euforia do elenco e dos torcedores, dizendo que faltam 90 minutos e que os rivais podem surpreender em Milão na próxima terça-feira.

