Raphinha brilha e Barcelona busca virada heroica diante do Celta no Espanhol

O Barcelona flertou com um vexame em casa, neste sábado, ao permitir virada do Celta de Vigo por 3 a 1 no estádio Olímpico Lluis Companys. Mas o brasileiro Raphinha roubou a cena nos minutos finais e não apenas salvou o time do vexame como foi decisivo para uma reviravolta e triunfo heroico por 4 a 3 no Campeonato Espanhol.



O brasileiro anotou duas vezes, chegando a 30 gols na artilharia do Espanhol, e ainda deu uma assistência para Dani Olmo. Com o triunfo gigante e em tons dramáticos, buscado aos 52 do segundo tempo, o Barcelona mantém a boa folga na liderança, agora com 73 pontos diante de 66 do arquirrival Real Madrid, que atua neste domingo.



Desgastado após dura batalha nas quartas de final da Liga dos Campeões, na qual avançou com derrota por 3 a 1 na casa do Borussia Dortmund, o Barcelona entrou em campo sem seu jovem astro Lamine Yamal, preservado por Hansi Flick e na reserva.



A ausência no setor ofensivo acabou não sentida já que o substituto, Ferran Torres, necessitou de apenas 11 minutos para abrir o marcador. Recebeu de Iñigo Martínez e bateu cruzado, da entrada da área.





A reação dos visitantes, contudo, veio de imediato. Em um lance repleto de erros dos catalães. Bola desperdiçada no ataque e contragolpe mortal. Durante cruzou, Szczesny errou na tentativa de corte e Borja Iglesias mandou às redes vazias.



O atacante do Celta de Vigo estava inspirado e após o intervalo anotou mais duas vezes, deixando o Barcelona em situação delicada, atrás do placar por 3 a 1 aos 17 minutos. O segundo saiu em batida cruzada e o terceiro após os catalães cruzarem para a área e o zagueiro afastar com um chutão. O centroavante pegou, avançou e mandou no canto de Szczesny.



Raphinha, então, entrou em ação para salvar o que seria um sábado desastroso no estádio Olímpico Lluis Companys. Primeiro o brasileiro deu lindo passe entre os marcadores pra Dani Olmo empatar. Depois, apareceu na área para empatar, de cabeça, após cruzamento de Yamal, lançado por Flick.



Os minutos finais foram de enorme pressão e até um nervosismo exagerado de Raphinha pela catimba do Celta. O Barcelona teve oito minutos de acréscimos para buscar o triunfo, e conseguiu, graças ao dia iluminado do camisa 11. O brasileiro bateu pênalti anotado após consulta ao VAR com precisão aos 52 minutos, para festa e alívio na Catalunha.

